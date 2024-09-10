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Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte 10 Eylül hava durumunun ayrıntıları...

10:57 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 09:53 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Çanakkale, güney Ege, Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Muş ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç ve kuzey bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, Ege'de 3 ila 5 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül il il hava durumu

Hava sıcaklığı: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu 33

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37




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#meteoroloji
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