Bugün İmsak Vakti Kaçta? İşte İl İl İmsak Vakti

İmsak vakti olduğunda sahur süreci tamamlanır ve sabah ezanının okunduğu duyulur. Bu anda itibaren ise oruç ibadetinde haram olarak sayılan faaliyetlerin tümünden uzaklaşılmalıdır.

İstanbul İmsak Vakti

İstanbul imsak saatleri:

• Ramazanın ilk günü olarak açıklanan 13 Nisan 2021’de İstanbul’da saat 04:34 imsak vaktidir.

• Ramazanın son günü 12 Mayıs 2021’de saat 20:21 İstanbul için imsak vaktidir.

İstanbul için verilen bu imsak saatlerinde ve diğer tüm illerin imsak saatlerinde sabah namazının da okunmaya başlandığı bilinmelidir.

İzmir İmsak Vakti

İzmir imsak saatleri:

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• İzmir’de Ramazanın ilk günü olan 13 Nisan 2021’de ilk imsak vakti saat 04:48’dir.

• 12 Mayıs 2021’de Ramazanın son günü için İzmir imsak vakti saat 03:59’dur.

Ankara İmsak Vakti

Ankara imsak saatleri:

• 13 Nisan’da Ramazanın ilk gününe girilmesi ile birlikte saat 04:21’de imsak vaktidir.

• Ramazan ayının son günü olan 12 Mayıs tarihine girildiğinde son imsak vakti saat 03:29 olacaktır.

Eskişehir İmsak Vakti

Eskişehir imsak saatleri:

• Ramazanın ilk günü olan 13 Nisan 2021 tarihi için Eskişehir’de imsak vakti saati 04:31 olarak belirlenmiştir.

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• Ramazanın son günü 12 Mayıs 2021 için Eskişehir’de imsak vakti saat 03:40 olarak belirlenmiştir.

Diyarbakır İmsak Vakti

Diyarbakır imsak saatleri:

• Ramazanın ilk günü olan 13 Nisan 2021’de Diyarbakır’da imsak vakti saat 03:58 olarak imsakiyede yer alır.

• Ramazanın son günü olan 12 Mayıs 2021 tarihi için Diyarbakır’da son imsak vakti saati 03:39 olarak imsakiyede yer alır.

Konya İmsak Vakti

Konya imsak saatleri:

• İl il imsak saatleri için imsakiyede verilen bilgiler kapsamında, 13 Nisan 2021 tarihinde Konya’da ilk imsak vaktinin saati 04:29’dur.

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• 12 Mayıs 2021 tarihi geldiğinde Konya’da 2021 yılı için son imsak vakti saati 03:42’dir.

Isparta İmsak Vakti

Isparta imsak saatleri:

• Ramazanın ilk günü olan 13 Nisan 2021’de Isparta’da imsak vakti saat 04:37’dir.

• 12 Mayıs 2021 tarihinde ise Isparta’da imsak vakti saat 03:46’dır.

Kayseri İmsak Vakti

Kayseri imsak saatleri:

• 2021 yılında 13 Nisan itibariyle Ramazanın ilk günü yaşanırken, Kayseri için imsak saati 04:34’tür.

• 12 Mayıs 2021’de Ramazanın son günü içinde Kayseri için imsak vakti saati 03:39’dur.

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İl İl İmsak Vakitleri Neye Göre Belirleniyor?

İl il imsak vakitlerini belirleyen kriter, güneşin illere göre doğuş saatidir. Oruç ibadetinden gün doğumu gerçekleştiği sırada artık yeme-içme eyleminin yapılamaması gerekir. Bu yüzden illerde gün doğumunun saati hesaplanır ve bu saatten öncesinden imsak saati belirlenir. Saatlerin her bir il için değişmesinin sebebi ise hesaplamada coğrafi konumunda etkili olmasıdır.

İllerin farklı coğrafi konumlar olmaları, onların gün doğumunu farklı saatlerde gözlemlemelerine neden olur. Bu yüzden tüm Türkiye’de tek ve ortak bir imsak saatinde oruç hazırlığı sona erdirilmez. İl il imsak saatleri takip edilerek, hangi ilde bulunuluyorsa o ilin imsak saatine göre sahuru tamamlamak gerekir. Bu kıstaslara göre oruç ibadeti en doğru zamanlara uyularak yapılır.