Bugün İstanbul'da havalar nasıl olacak? 5 günlük İstanbul hava durumu

Meteoroloji tarafından günün İstanbul hava durumu raporları geldi. Birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar ve lodoslar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyordu. Bugün hava durumu nasıl olacak diye merak eden vatandaşlar için ise Meteoroloji’den uyarı geldi. İşte 5 günlük İstanbul hava durumu raporları.

Meteoroloji hava durumu raporları haberimizde. Evden iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar hazırlıklı olmak adına hava durumlarını araştırıyor. Meteoroloji ise günün raporları erkenden yayınladı.

İstanbul’da bugün havalar nasıl olacak?

Meteoroloji’den alınan verilere göre İstanbul’da bugün sağanak yağışlar kendini gösterecek. Yer yer parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacakken yerel olmak üzere de sağanak yağışlar etkili olacak.

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Marmara hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına(50-80 km/saat), güneybatı kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güneydoğusunun yükseklerinde(1800 m ve üzeri) karlakarışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

BİLECİK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde 1800 m ve üzerinde karlakarışık yağmur ve kar bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı