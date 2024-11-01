Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 17 ilçeye sahip Bursa'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Bursa'nın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Bursa ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Bursa posta kodu kaçtır?

Bursa posta kodu 16000'dir.

Bursa İlçe ve Mahalle Posta Kodları

Büyükorhan 16990

* Gemlik 16600

* Gürsu 16580

* Harmancık 16770

* Karacabey 16700

* Keles 16740

* Kestel 16450

* Mudanya 16940

* Mustafakemalpaşa 16500

* Nilüfer 16270

* Orhaneli 16980

* Orhangazi 16800

* Osmangazi 16165

* Yenişehir 16900

* Yıldırım 16350

* İnegöl 16400

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.







