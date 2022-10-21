Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 12 sözleşmeli bilişim personeli alımı yaptığını açıkladı. Bakanlık bünyesinde işe alınmak isteyen adaylar başvuru tarihini ve şartlarının neler olduğunu merak ediyor. En az 32 bin 554, en yüksek 48 bin 831 TL maaş verilecek ilanın başvuru şartları neler? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel ilanı başvuru şartları neler?.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. En az 32 bin 554, en yüksek 48 bin 831 TL maaş verilecek.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İİklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ilanına başvurmak isteyen adaylar işlemlerini 17 Ekim ila 6 Kasım 2022 tarihleri arasında yapabilecekler.

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BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Adayların başvurularını Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... adresinden yapması gerekmektedir.

1) Adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.

2) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Başvurular 06/11/2022 tarihinde 23:59:59 da sona erecektir. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından" Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÇEVRE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, ücret tavanı 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

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d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.