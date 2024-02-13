CHP Ümraniye belediye başkan adayı o ilçede oturanlarca merak ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisini tamamladı. Daha önce 28 ilçe belediye adayını belirleyen CHP, 11 ilçenin daha adayını açıkladı. Ümraniye CHP ilçe belediye başkan adayı da netleşti. Peki CHP Ümraniye adayı kim oldu? İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları kesin isim listesi.