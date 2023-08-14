Uzamış ekran süresinin neden olduğu göz problemleri hakkında bilgilendirmede bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, “Öncelikle akıllı telefonların son 10 yılda ne kadar yaygınlaştığına bir bakalım. 2010 yılından ergenlerin sadece yüzde 5’inde akıllı telefon varken, artık neredeyse yüzde 90’ı akıllı telefon kullanıyor. Akıllı telefona bakarak geçirdikleri saat ise ortalama 2-4 saat. Kalan zamanlarının çoğunda okul ve ders ile ilgili aktiviteler nedeniyle de yakına bakarak zaman geçiriyorlar. Neredeyse günün 10-12 saatini yakına bakma şeklindeki aktivitelerde geçirmiş oluyorlar. Bu durum ise göz ve görme fonksiyonumuz için oldukça zorlayıcı bir durum” diye konuştu.

"Ailelerin hassasiyet göstermesi gerekiyor"

Çocuklarda ekran süresi ailelerin en çok baş etmek de zorlandığı konulardan birisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, şöyle devam etti:“Bu konuda ailelerin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Ekran süresinin uzun saatlere yayılmasının en çok neden olduğu sorunlar; odaklanma bozukluğu (akomodasyon spazmı, miyopi gelişmesi (uzağı görememe), gözde içe kayma (ezotropya) ve göz kuruluğu olarak sıralayabiliriz. Bu sorun sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaygın olarak karşılaşılan bir problem ve özellikle 4 saati aşan ekran maruziyeti ile aniden başlayan içe kayma sorunları da sıklıkla bildirilmektedir.” Çocukların dışında özellikle bilgisayar başında çalışan meslek gruplarında bu göz hastalıklarının sıklığının arttığını dile getiren Çağatay, “Yine genç yetişkinlerde gözde içe kayma sorunu, göz kuruluğu, miyopinin artması gibi sorunlara neden olduğu tıp literatüründe yer almaktadır.”

"Açık havada vakit geçirmek çok önemli"

Bu sorunlarla karşılaşmamak adına, açık havada vakit geçirilmesinin önem taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, “Ayrıca ekran süresi yönetiminin ailece alınacak kararlar ile uygulanması önem taşıyor. Çocuklara ve ergenlere konulacak yasakların başarılı olma ihtimali neredeyse yok. Ailece alınacak kararlar ve hatta ekran kullanımı bir bağımlılık haline geldiyse psikolojik destek alınması uygun olabilir. Tüm bu sorunların yanında aşırı ekran kullanımı, göz dışında bedensel ve ruhsal birçok olumsuz etkisi var. Bu nedenle uzamış ekran maruziyeti sorunu ihmal edilmemelidir” dedi.







