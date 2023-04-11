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Ev hanımlarına çocuk sayısına göre emeklilik müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika ev hanımlarına emeklilik açıklaması geldi. Açıklama sonrasında milyonlarca ev hanımının emeklilik durumuna dair araştırmalar hız kazandı. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, emeklilik haberlerinin yanı sıra başka müjdeler de verdi. Peki, Ev hanımlarına emeklilik mi geliyor? Ev hanımları nasıl emekli edilecek?

17:13 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Emeklilik

Emeklilik

Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı İçin Atılacak Doğru Adımlar' temasıyla 2023 seçim beyannamesini açıklarken, ev hanımılarına çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı verileceğini açıkladı.

EV HANIMLARI EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev hanımlarına emeklilik müjdesi verdi.

Erdoğan konuşmasında, "Hayata geçireceğimiz gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz. Aile Koruma Kalkanı Programı’yla, ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız. şan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız." ifadelerini kullandı.

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ EDİLECEK?

Konuya dair henüz net bir açıklama bulunmuyor. Erdoğan, seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında ev hanımlarına emeklilik için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Konuya dair detaylı bir açıklama geldiğinde, ev hanımlarına emeklilik konusuyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.



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41 dakika önce
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