Destan bitiyor mu? Destan dizisi final bölümü ile ekranlarda olacak!

Destan sezonu 2. sezon bilgileri dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl ekran macerasına başlayan Destan dizisi bu yıl da devam edecek mi, final mi yapacak merak konusu oldu. Haziran ayında 27. bölüm ile sezon finali ile ara veren Destan yeni sezon hakkında bilgileri haberimizde...

Destan Batuka

Destan dizisi final mi yapacak?

Geçtiğimiz sezonun iddialı yapımlarından Destan dizisi 2. sezon beklenirken, yapımcısından üzen haber geldi. Destan dizisinin 2. sezonu için yazılan senaryolarının istediği gibi çıkmadığını, bu nedenle projeyi tadında bırakmak için final kararı aldığını ilan eden yapımcı Mehmet Bozdağ, Destan dizisinin sadece final bölümünün çekileceğini belirtti.

ATV Destan son bölümü

Destan final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Destan 28. bölüm ile final yapacak. ATV Destan final bölümü 15 Eylül Perşembe saat 20:00’de izleyicinin karşısına son kez çıkacak.

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ATV Destan Temur Tegin

Destan oyuncuları kimler?

Ebru Şahin - Akkız: (1-)

Edip Tepeli - Batuga Tegin/Han: (1-)

Selim Bayraktar - Alpagu Han: (1-)

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg: (1-)

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir Beg: (1-)

Deniz Barut - Ulu Ece: (1-)

İpek Karapınar - Çolpan Hatun: (1-)

Burak Tozkoparan - Temur Tegin: (1-)

Buse Meral - Sırma: (1-)

Burak Berkay Akgül - Kaya Tegin/Yabgu: (1-)

Ahmet Olgun Sünear - Yaman: (1-)

Alper Düzen - Danış Ata: (1-)

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Ecem Sena Bayır - Günseli Hatun:(1-)

Meltem Pamirtan - Yibek Kadın: (1-)

Esra Kılıç - Mei Jin: (1-)

Hilal Uysun - Tılsım: (1-)

Evren Erler - Çalayır: (1-)

Bilgi Aydoğmuş - Kırçiçek: (1-)

Faruk Aran - Kuzu Beg: (1-)

Müge Duygun - Tilbe: (1-)

Aysel Yıldırım - Kam Kadın: (1-)

Berna Üçkaleler - Efil: (1-)

Onur Yenidünya - Evren Alp: (1-)

Doruk Şengezer - Öktem: (4-)

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Doğanay Ünal - Yulu Beg: (11-)

Sema Şimşek - Alaca: (18-)

Destan son bölümünde neler oldu?

Akkız ve Batuga'nın düğün toyu

Esrigün Kam tarafından bellerine kuşak bağlanarak birbirine müjdelenen Akkız ve Batuga, saraydaki çepir illeti yüzünden bu mutlu haberi bir süre gizlemişlerdi. Alpagu Han ve Teginlerin iyileşmesinin ardından ise Ulu Kam Arçuray, bu haberi Gök Saray'a duyurarak müjdeyi aşikar etmişti. Müjde, Alpagu Han ve saray tarafından heyecanla karşılanmıştı. Ancak aşıklar, Türk toprakları İtbarakların işgali altındayken düğün toyu kuramayacaklarını söylemişti. Destansı aşkın iki kahramanı olan Akkız ve Batuga için İtbaraklara karşı kazanılan zaferin ardından düğün toyu kurulur. Ateş çemberinde aşklarını yaşayan Akkız ve Batuga'yı düğün toyundan sonra neler beklemektedir?

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Gök Hanlığı itbarakları tarihten silebilecek mi?

Gök Orda yakınlarında Türkler ile İtbaraklar'ın karşı karşıya gelmesinin ardından çıkan büyük savaşta, Türkler büyük bir zafer elde etmişti. Çatışma sırasında neftlerin sahte olduğunu fark eden Obar ve İtbaraklar hezimete uğrayıp çekilmek zorunda kalmışlardır. Henüz zaferin coşkusunu tam anlamıyla yaşayamadan Gök Hanlığı, İtbarakların akın akın Batı Gök Topraklarına geldiğinin haberini almışlardı. Türk Ordusu ile İtbarakların binlerce yıllık süre gelen savaşında son gülen kim olacak? Ya hep, ya hiç mücadelesinin sonunda Gök Hanlılar Batı Gök'ü kurtarabilecekler mi? İtbarakları tarihten silebilecekler mi? Yoksa Gök Orda'yı da mı kaybedecekler?

Ulu Ece Ulu yargının karşısında

Vera Ruslarla işbirliği yapmış ve Gök Orda'ya neft desteği yapılmasını sağlamıştı. Bu iş birliği ile Alpagu Han, Vera'dan hala şüphe duysa da sözünü tutarak ona tacını geri vermiş ve Vera yeniden Ulu Ece konumuna kavuşmuştu. Bu hamle ile şimdilik suçlarının üstünü örtmeye başaran Ulu Ece, kendisini bekleyen Ulu Yargı da üzerindeki suçlamalardan kalıcı olarak kurtulabilmek için hangi adımları atacak? Kimlerle ittifak edecek? Ulu Ece, Ulu Yargıda yaptıklarının bedelini ödeyip cezasını çekecek mi?

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Mei Jin'in yeni hamleleri

Temur'un kendisini evdeşi olarak görmeyeceğinden emin olan Mei Jin, Gök Orda'ya karşı oyun kurarak, Obar'a neftlerin yerini haber vermişti. Mei Jin, Alpagu ve Temur'a karşı yaptığı ihaneti inkar etmesine rağmen inandırıcı olmadığı için, Zhao devreye girmiş ve Mei Jin'in hayatını kurtarmak için suçu kendi üzerine almıştı. Mei Jin, şimdilik zindana atılıp yargılanmaktan kurtulsa da, Alpagu ve Temur'un kendisine karşı devam eden şüpheleri karşısında nasıl hamle yapacak? Alpagu ve Temur'un gazabından kendisini kurtarabilecek mi? Temur'u ikna edip gönlünü kazanabilecek mi?

Kaya kendini affetirebilecek mi?

Alpagu, İtbaraklara karşı savaşmak için tüm Türk beyliklerini birlik olmaya davet etmişti. Kaya, babası Alpagu'nun güvenini yeniden kazanabilmek için intikam hırsıyla dolu olan Türk Beylikleri ile görüşmeye gitmişti. Kaya hayatını tehlikeye atmış ve sonunda Günseli'nin babası Özmen Bey'in de yardımıyla beyliklerin desteğini almayı başarmıştı. Hem savaş esnasında Alpagu'yı ölümden kurtaran, hem de beylerin desteğini sağlayarak savaşın kazanılmasında etkili olan Kaya'nın akıbeti ne olacak? Önceki suçlamalar mı, yoksa sonraki başarılar mı Kaya'nın akıbeti üzerinde etkili olacak?

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Destan dizisi konusu nedir?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Alpagu Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 8. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

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