ÖSYM sınav takvimini açıklamasının ardından sınava girecek olan binlerce kişi "DGS ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM takvimine göre Dikey Geçiş Sınav tarihleri belli oldu. İki yıllık ön lisans eğitimlerini, dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen kişiler her yıl DGS sınavına giriyor. Peki, 2024 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, ÖSYM sınav takvimi...