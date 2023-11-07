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DGS 2024 sınav takvimi belli oldu! DGS sınav tarihi, başvuru tarihleri ve sonuç tarihi

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Bu yıl uygulanacak olan sınavlardan biri de Dikey Geçiş Sınavı. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin hazırlandığı DGS 2024 ne zaman? İşte ÖSYM'nin yayımladığı DGS 2024'ün başvuru tarihleri, sınav tarihi ve sonuç günü...

12:08 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
DGS sınav takvimi

DGS sınav takvimi

ÖSYM sınav takvimini açıklamasının ardından sınava girecek olan binlerce kişi "DGS ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM takvimine göre Dikey Geçiş Sınav tarihleri belli oldu. İki yıllık ön lisans eğitimlerini, dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen kişiler her yıl DGS sınavına giriyor. Peki, 2024 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, ÖSYM sınav takvimi...

2024 DGS sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2024 yılında düzenleyeceği merkezi sınavın takvimini duyurdu.

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre önümüzdeki yıl Dikey geçiş sınavı 30 Haziran Pazar günü organize edilecek.

DGS 2024 başvuru tarihleri

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvime göre DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs’ta başlayacak. Başvuru ekranı 10 gün açık kalırken 20 Mayıs’ta sona erecek.

DGS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.

Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

DGS 2024 sınav sonuç tarihi

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.



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