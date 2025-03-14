14 Mart, Tıp Bayramı'nda aile hekimliklerinde grev yapılacak. Türk Tabipler Birliği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası tarafından gelen açıklamaya göre 14 Mart Cuma günü grev yapılacak.

BUGÜN (14 MART) DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU?

Aile hekimlerinin yarın grevde olacağı öğrenildi. İş bırakma eylemi yapacak olan hekimleri öğrenmek için gideceğiniz doktor birimi ile iletişime geçmeniz gerekir. Yapılan açıklamaya göre 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlar grev yapacak.

14 MART HASTANELER AÇIK MI?

Türk Tabipleri Birliği, 14 Mart günü tüm hekimleri ve sağlık emekçilerini hastalara, çalışanlara iyilik sağlama şansı kalmamış olan mevcut sağlık sistemini ve yönetimi protesto etmek, “Başka Bir Sağlık Sistemi”ni muhataplarına ve halka anlatmak üzere G(ö)REV’e davet ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği; tüm diğer meslek birlikleri, sağlık emek-meslek örgütleri ve sendikalar ile birlikte 14 Mart’tan sonra da halktan ve çalışanlardan yana “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin hayata geçmesi için çalışma ve eylemlerine devam etme kararlığındadır. Tüm halkımızı bu çabalarımıza destek vermeye çağırıyor; 14 Mart günü muayene olmaya değil, Tıp Bayramımızı kutlamaya, çözüm önerilerimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz." açıklaması ile grev yapacağını paylaştı. Doktorların çalışma durumu hastane ile iletişim sonucu öğrenilebilirken hastanelerde herhangi bir kapalılık durumu bulunmuyor.

14 MART SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI 2025?

Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Mart günü iş bırakma eylemi yapılacak. Bu nedenle bazı hekimler yarın çalışmayacak. Sağlık Müdürlüğü üzerinden veya Aile Sağlığı Merkezleri ile iletişime geçerek gideceğiniz hekimin çalışıp çalışmadığına dair net bir bilgi alabilirsiniz. Hekimler olmasa da sağlık ocaklarında hizmet verilmeye devam edilecek. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası “Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için haklı mücadelemize devam ediyoruz. Gelecek 14 Mart’ları bayram gibi kutlayabilmek için bu 14 Mart’ta iş bırakıyoruz, meydanlara iniyoruz.” açıklamasını yapmıştı.

14 MART TIP BAYRAMI DOKTORLARA TATİL Mİ?

14 Mart Tıp Bayramı, resmi tatil statüsünde değildir. Yani, doktorlar ve diğer sağlık çalışanları için 14 Mart'ta genel bir tatil uygulaması bulunmamaktadır.

Kamu kurumları, hastaneler ve sağlık kuruluşları normal çalışma düzenine devam eder. Acil servisler gibi kritik birimler ise her zaman olduğu gibi kesintisiz hizmet verir.







