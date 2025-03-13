14 Mart Tıp Bayramı, Türkiye'de sağlık çalışanlarının ve tıp alanında emek veren herkesin günü olarak kutlanmaktadır. Tıp Bayramı, özellikle sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını, önemini ve mesleğin kutsallığını vurgulamak için kutlanır. Sizler için derlediğimiz yazımızdan sizler de sağlık çalışanlarına, doktorlara resimli Tıp Bayramı mesajlarını kolayca paylaşabilirsiniz. Peki Tıp Bayramı nedir, ilk kez hangi tarihte kutlandı? İşte Tıp Bayramı hakkında bilinmesi gerekenler ve bu özel güne ait en güzel mesajlar...
Her yıl olduğu gibi bu sene de birbirinden özel, resimli, anlamlı Tıp Bayramı mesajları paylaşılmaya devam edecek. Sizler için derlediğimiz haberimizde en anlamlı, resimli, duygusal Tıp Bayramı mesajlarını bulabilirsiniz. İşte 2025 yılı Tıp Bayramı mesajları.
TIP BAYRAMI İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?
14 Mart 1827’de ilk cerrahhane II. Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle Şehzadebaşın’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kuruldu, bu tarih modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. İşte 14 Mart Tıp Bayramı bu tarihten ortaya çıkmıştır, okulun kuruluş günü “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır.
İlk kutlama 1919 yılında İstanbul’da yapıldı, İstanbul o tarihte işgal altındaydı. Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran önderliğinde, 1919 yılı 14 Mart’ında, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplandılar ve bu protestoya dönemin ünlü doktorları da destek verdi. Böylece ilk tıp bayramı, tıpçıların yurdu savunduğu gün olarak da tarihe geçti.
14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI
"Sağlık için özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun!"
"Hayat kurtarmak, insanlığa umut olmak en büyük erdemlerden biridir. İyi ki varsınız!"
"Beyaz önlük, sadece bir kıyafet değil; umut, fedakarlık ve adanmışlığın simgesidir. Tüm sağlık çalışanlarına minnettarız!"
"Şifa dağıtan elleriniz dert görmesin! Tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun."
"Gecesini gündüzüne katarak çalışan, hastalarının sağlığı için kendi sağlığından bile feragat eden tüm sağlık kahramanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."
"Hastalarına umut, sevdiklerine mutluluk veren sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler! İyi ki varsınız!"
"Ömrünü insanlığa adamış, zorluklara rağmen mesleğini aşkla yapan tüm sağlık çalışanlarının bu özel günü kutlu olsun!"
"Hastalarınız az, sağlığınız bol, mutluluğunuz daim olsun! Tıp Bayramınız kutlu olsun!"
"Dünyanın en güçlü sihri doktorların ellerinde: Bilgi, tecrübe ve sevgi! Hepinize teşekkürler!"
"Stetoskop sesi, kalp atışlarını ritme sokan en güzel melodidir. İyi ki varsınız doktorlarımız!"