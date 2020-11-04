​ ABD sandık başında

ABD halkı dün Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden’ın yarıştığı ve ülkenin son dönemdeki “en kritik” seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Başkanlık seçimi için oy verme işlemleri dün Türkiye saatiyle 14.00’da başladı. New York’ta sandıkların yine Türkiye saatiyle bugün sabaha karşı 5’te kapanması bekleniyor. “Posta yoluyla oy kullanma” yönteminin, Kovid-19 nedeniyle seçmenlerin yüzde 70’ini kapsayacak şekilde genişletilmesi, seçim sonuçlarının şekillenmesinde önemli rol oynayacak. Bazı kritik eyaletlerde postayla gelen oyların 3 Kasım’dan sonra da sayılacak olması, bu eyaletlerdeki seçim sonuçlarının gecikmesi anlamına gelebilir.
97 MİLYONDAN FAZLA ‘ERKEN OY’
- Yakın tarihteki seçimlere bakıldığında, sandığa gitme oranının yüzde 60’ı bulmadığı ABD’de, bu yıl sandık başında ya da posta yoluyla kullanılan erken oyların sayısındaki artış dikkati çekiyor. Ülkede 98 milyondan fazla kişi halihazırda oyunu kullanmış bulunuyor. Bu kişilerin 62 milyondan fazlasının posta yoluyla, 35 milyondan fazlasının da birebir erken seçim merkezlerine giderek oyunu kullandığı belirtiliyor.
POSTA YOLUYLA KAOS KORKUSU
- Seçimlerde “posta yoluyla oy kullanma” yönteminin seçim sonuçlarının şekillenmesinde oynayacağı rol nedeniyle kaos oluşmasından endişe ediliyor. Posta yoluyla oy kullanma sürecinde, bazı eyaletlerin 3 Kasım gününe kadar oy sayım sürecine başlayamaması ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerin seçim gününden sonra da gelen onaylı oyları kabul edecek olması ise süreci daha da karışık hale getiriyor.
KONGRE’DE DENGELER DEĞİŞEBİLİR
Amerikan halkı, ABD’nin yeni başkanının yanı sıra, Kongre’nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ile 100 üyeli Senato’daki 35 sandalye için de oy kullandı. Temsilciler Meclisi ve Senato’da Cumhuriyetçiler ya da Demokratlar lehine değişecek denge en az ABD Başkanı’nın kim olacağı kadar önemli.
İç savaş hazırlığı mı?
- Öte yandan ABD’de ocak-ekim döneminde 18,6 milyon silah satıldığı bildirildi. Small Arms Analytics and Forecasting (SAAF) araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda, ABD’de son dönemde silah satışlarının çok hızlı arttığı vurgulandı. Raporda, son 10 ayda ülkede 18,6 milyon silah satıldığı kaydedilirken, 2019 yılında toplam 13,9 milyon, 2018’de ise 13,8 milyon silah satışı gerçekleştirildiği paylaşıldı. Rapor, “ABD’liler kaos ve iç savaşa mı hazırlanıyor?” sorusuna sebep oldu.
Ülkede, sadece ekim ayında 1,9 milyon silah satıldığı belirtilen raporda, bu rakamın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışı ifade ettiği aktarıldı. SAAF Baş Ekonomisti Jurgen Brauer, 2020’de ateşli silah satış hızının ABD’de ‘’en yüksek seviyeye” çıktığına dikkati çekti.Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı (NSSF) tarafından yapılan açıklamada ise seçim günü yaklaştıkça insanların silah almak isteklerinin de artığına işaret edilerek, “Seçim günü yaklaştıkça bu durum daha da netleşti. Bu yıl 6,9 milyon kişi ilk defa silah sahibi oldu.’’ bilgisi verildi.
Twitter’dan tartışmalı engelleme
- Sosyal medya platformu Twitter, seçime saatler kala ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme’nin Pennsylvania eyaletinde postayla kullanılan oyların kabul tarihini uzatmasına tepki gösterdiği paylaşımına, “tartışmalı” bilgiler içerdiği gerekçesiyle uyarı etiketi ekledi. Trump’ın, Yüksek Mahkeme’nin Pennsylvania’da posta pulu 3 Kasım’a kadar vurulan ancak oy merkezlerine 6 Kasım’a kadar ulaşan oyların kabul edileceği yönünde bildirdiği karara tepki gösteren mesajına engelleme getirdi.