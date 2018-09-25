Dünya 2 Dünya Savaşından kalan mühimmat patladı
OKYANUSYA

2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat patladı

Avustralya'nın Newcastle şehrinde ilginç bir olay yaşandı. 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bir mühimmat patladı. Patlama sonucunda 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Patlayan mühimmat parçaları.
Patlayan mühimmat parçaları.

Avustralya'nın Newcastle kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalan mühimmatın patlaması sonucu iki kişi yaralandı.

Yeni Güney Galler Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, adı açıklanmayan 37 yaşındaki bir kişi ve 4 yaşındaki kızı, Port Stephens sahilinde buldukları ağır silah mermilerini eve götürdü.

  • İkilinin kalıntıları kurcalaması sırasında patlama olduğu bildirilen açıklamada, patlamanın etkisi ile fırlayan şarapnel parçalarının isabet ettiği baba kızın yaralandığı belirtildi.

2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmatı kurcalayarak patlamasına sebep olan baba ve kızı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

John Hunter Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Mühimmatın bulunduğu Port Stephens sahili, 2. Dünya Savaşı sırasında eğitim yeri olarak kullanılıyordu.

Port Stephens Polis Müfettişlerinden Alan Janson, bölgede hala patlamamış askeri malzemelere rastlandığını kaydederek, vatandaşlara bu tür malzeme bulduklarında dokunmadan güvenlik kuvvetlerini aramaları çağısında bulundu.

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