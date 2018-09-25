2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat patladı

Teknoloji

Erdoğan'ın '#WorldIsBiggerThan5' hashtagi 'TT' oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan "#WorldIsBiggerThan5" hashtagi ile yaptığı paylaşım, Trend Topic (TT) oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Birleşmiş Milletler'i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz. Türkiye, daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermektedir" ifadelerini kullanmıştı.