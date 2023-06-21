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Dünya

AB ülkeleri Rusya'ya 11'inci yaptırım paketi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 11'inci yaptırım paketinde anlaşma sağladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Mevcut yaptırımlardaki boşlukları kapatarak Rusya'nın kısıtlayıcı tedbir uygulanan ürünlere erişimini önleyeceğiz" dedi.

16:55 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
Rusya'ya yeni yaptırımlarda anlaşma sağlandı.

Rusya'ya yeni yaptırımlarda anlaşma sağlandı.

AB Dönem Başkanı İsveç'in resmi sosyal medya hesabından,
"Bugün, AB ülkelerinin büyükelçileri Rusya'ya yönelik 11'inci yaptırım paketi üzerinde anlaştılar."
paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, "Paket, yaptırımların atlatılmasına karşı koymayı amaçlayan tedbirleri ve listelenecek bireyleri içeriyor" ifadesi kullanıldı.


AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili açıklamasında, "11'inci yaptırım paketimizle ilgili siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların, ilave ihracat kısıtlamaları ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş makinesine" bir darbe daha indireceğini belirten von der Leyen, Kremlin'i destekleyen kurumların da hedef alındığını kaydetti.


Von der Leyen, mevcut yaptırımlardaki boşlukları kapatarak Rusya'nın kısıtlayıcı tedbir uygulanan ürünlere erişimini önleyeceklerini ifade etti.


Mevcut yaptırımların delinmesini önleyecek

Yeni yaptırım paketinin bütün detayları ise henüz paylaşılmadı. AB'nin Rusya'ya yönelik hazırladığı 11'inci yaptırım paketi, mevcut yaptırımların delinmesini önlemeye ve yaptırımlardaki boşluları gidermeye odaklanıyordu.


Paket, Rusya'ya gönderilmesi yasak ürünler listesini genişletiyor, bu ürünlerin 3'üncü ülkelerden geçmesini de önleyecek unsurlar ile yaptırımların çevresinden dolaşılmasıyla mücadele etmek için yeni bir araç kurulmasını içeriyordu.


AB Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçirdi

AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Binin üzerinde kişi ve 200'den fazla kurumun mal varlıkları donduruldu.




#AB
#Avrupa
#Ursula von der Leyen
#yaptırım
#Rusya
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