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Dünya AB ve NATOdan Bidena kutlama
ABD SEÇİMLERİ

AB ve NATO'dan Biden'a kutlama

Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve NATO, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında, "Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesinden samimi memnuniyet duyuyorum. Sayın Biden'ın NATO'nun ve transatlantik ilişkisinin güçlü bir destekçisi olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Joe Biden
Joe Biden

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yazılı açıklamasında AB'nin ABD'deki seçimleri yakından takip ettiğini ve seçim sürecindeki son gelişmeyi not ettiklerini belirterek, "AB, Başkan seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'i yeterli oya ulaşmalarından dolayı kutlamaktadır." ifadesini kullandı.

ABD seçimindeki rekor katılımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Michel, şunları kaydetti:

"Sonuçların onay sürecini takip ediyoruz ve ABD seçim sisteminin yakında sonuçları açıklayacağına inanıyoruz. AB bir kez daha güçlü transatlantik ortaklığına bağlılığını vurgulamaktadır ve yeni Başkan, yeni Kongre ve yönetimle çalışmaya hazırdır."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yazılı açıklama yaparak Joe Biden ve Kamala Harris'i seçim zaferlerinden ötürü samimi şekilde kutladığını bildirdi.

Von der Leyen, "AB ve ABD dost ve müttefiktirler. Vatandaşlarımız derin bağları paylaşmaktadır. Başkan seçilen Biden ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesine yer verdi.

Avrupa Parlamento Başkanı David Sassoli ise "Yeni Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e en iyi dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

Sassoli, "Dünyanın özellikle bu zor zamanlarda Avrupa ile ABD arasında güçlü bir ilişkiye ihtiyacı var. Kovid-19'la mücadele, iklim değişikliği ve yükselen eşitsizlik konularında birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

NATO'dan kutlama

  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında, "Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesinden samimi memnuniyet duyuyorum. Sayın Biden'ın NATO'nun ve transatlantik ilişkisinin güçlü bir destekçisi olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.
  • "ABD'nin liderliğinin öngörülemez bir dünyada çok önemli olduğunu" belirten Stoltenberg, Biden ve Harris ile Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki bağı güçlendirmek için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.
  • Stoltenberg, güçlü bir NATO'nun Kuzey Amerika ve Avrupa için iyi olacağını belirterek, daha iddialı bir Rusya, uluslararası terörizm, siber ve füze tehditleri ile Çin'in yükselişiyle gelen küresel dengedeki değişim gibi meydan okumalara karşı bu ortak güce ihtiyaç olduğunu vurguladı.
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