ABD Başkanı Trump yarın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

Ahmed Şara ile Donald Trump ilk kez görüşecek.
Beyaz Saray, Ortadoğu turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini ve 'Merhaba' diyeceğini açıkladı. Riyad'da yapılacak görüşmede, 'Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasının' masaya yatırılması bekleniyor.
ABD basınında yer alan son dakika haberine göre; bir Beyaz Saray yetkilisi, bugün yaptığı açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini duyurdu.
Gündem: Yaptırımların kaldırılması
Gündem: Yaptırımların kaldırılması
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyareti öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında,
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz."
şeklinde konuşmuştu.
İki liderin yarınki görüşmede bu yaptırımların kaldırılması konusunu görüşmesi bekleniyor.
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