ABD: İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engelledik

10:34 10/05/2026
DHA
Foto: DHA
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD donanmasının İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktıklarını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasının tam olarak devam ettiği duyuruldu.

Açıklamada, “Bugün itibarıyla, CENTCOM güçleri 13 Nisan'dan bu yana İran limanlarına giriş veya çıkışlarını engellemek amacıyla 58 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdi ve 4 gemiyi de etkisiz hale getirdi” ifadeleri kullanıldı.

