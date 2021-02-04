Dünya ABD Kongre baskınının sembolü olmuştu Gözaltı tesisinde organik yemek verilecek
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ABD Kongre baskınının sembolü olmuştu: Gözaltı tesisinde organik yemek verilecek

ABD’de boynuzlu ve kürklü şapkası, boyalı yüzü ve mızrağı ile 6 Ocak’taki Kongre baskınının sembolü haline gelen Jacob Chansley isimli protestocuya Washington’daki gözaltı tesisinde organik yemek verilmesi talebi kabul edildi.

Haber Merkezi İHA
Jacob Chansley adlı protestocu, Viking'leri andıran kostümü ile oldukça dikkat çekmişti.
Jacob Chansley adlı protestocu, Viking'leri andıran kostümü ile oldukça dikkat çekmişti.

ABD’de 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına düzenlenen baskında Jacob Chansley adlı protestocu, boynuzlu ve kürklü şapkası, boyalı yüzü ve elindeki 2 metrelik mızrakla dikkat çekmişti. Kamuoyunda "baskının sembollerinden" biri haline gelen Chansley, Kongre baskınının ardından kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınarak, Washington’daki bir gözaltı tesisine nakledilmişti.

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Chansley 9 kilo verdi

Chansley’nin gözaltı tesisindeki yemeklerden yiyemediği için hızla kilo vermesi üzerine Chansley’nin avukatı Albert Watkins, müvekkili için organik yiyecek talebinde bulundu. Watkins, Chansley’nin Arizona’dan Washington’daki gözaltı tesisine nakledilmesinden bu yana 9 kilo verdiğini söyledi. Avukat, kendisini "QAnon Şamanı" olarak adlandıran Chansley’nin organik beslenmeyi "Şamanizm inanç sisteminin ve yaşam tarzının" bir parçası olarak gördüğünü ifade etti.

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“Yahudi ve Müslüman mahkumlar için de benzer dini muafiyetler yapılıyor”

ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, Chansley için yapılan organik yemek talebini kabul etti. Lamberth, Chansley’in diyetinin dini inançlara dayandığını vurgulayarak, Müslüman ve Yahudi mahkumlar için de benzer dini muafiyetler yapıldığını söyledi.

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