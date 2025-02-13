ABD uçak gemisi Mısır açıklarında 'Beşiktaş' adlı gemiyle çarpıştı

Beşiktaş-M isimli yük gemisiyle çarpışan ABD'ye ait uçak gemisinde hasar olmadığı belirtildi.
Mısır açıklarında ABD Donanmasına ait USS Harry S. Truman adlı uçak gemisinin dün Beşiktaş-M adlı yük gemisiyle çarpıştığı bildirildi. Çarpışmanın uçak gemisinde herhangi bir hasara yol açmadığı kaydedilirken, ticari yük gemisinin durumuyla ilgili bilgi verilmedi.
ABD Donanması
na ait uçak gemisi
USS Harry S. Truman
'ın Akdeniz'de ticari yük gemisiyle çarpıştığı bildirildi.
Avrupa ve Afrika/ABD Altıncı Filosu
'nun internet sitesinden kazayla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "
Nimitz
" sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın (CVN 75), dün gece yerel saatle 23.46'da
Mısır
'ın
Port Said
şehri yakınlarında faaliyet gösterirken "
Beşiktaş-M
"adlı ticaret gemisiyle çarpıştığı belirtildi.
'Beşiktaş-M' gemisinin durumu bilinmiyor
'Beşiktaş-M' gemisinin durumu bilinmiyor
Çarpışmanın uçak gemisi için tehlike oluşturmadığı ve herhangi bir hasara yol açmadığı kaydedilerek, kazanın araştırıldığı vurgulandı.
Açıklamada ticari yük gemisinin durumuyla ilgili ise bilgi paylaşılmadı.
İnternetteki açık kaynaklarda "
Beşiktaş-M
" isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve
Panama
bayraklı olduğu görülüyor.
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