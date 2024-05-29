ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

ABD'de bir F-35 savaş uçağı New Mexico, Albuquerque International'dan kalkış sırasında bilinmeyen bir sebeple düştü.
Eğitim tatbikatı sırasında düşen uçağın parçalandığı bildirilirken, pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu öğrenildi.
İsrail'in İran'ın İsfahan kentine sabah saatlerinde düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. İlk raporlara göre; saldırının karadan ateşlenen roketler veya İsrail'e ait uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, İsrail basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Saldırının İsrail uçağından atılan roketlerle yapıldığı iddia edildi.
Çin'in yeni geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı FC-31, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'nda sergilendi. Bu uçak, ABD'nin F-35'ine rakip olacak şekilde tasarlandı ve geliştirme çalışmaları halen devam ediyor. FC-31 özellikleri F-35'ler ile kıyaslandı. İşte Çin'in yeni nesil savaş uçağı FC-31'ün özellikleri...
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'den 40'a kadar F-35 alabileceklerini ancak ilk etapta Yunanistan'ın mali kaynaklarının ABD'den bir F-35 filosu alacak kadar hazır olduğunu kaydetti. Bir gazetecinin, Türkiye'nin kendi silahlarının bir kısmını kendi ürettiğini hatırlatması üzerine konuşan Miçotakis, "Türkiye çok önemli bir savunma sanayi ihracatına sahip. Öte yandan biz ise hala geçmişin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.
Hollanda'da temyiz mahkemesi, uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillere verdiği zararı yeterince dikkate almadığını belirterek, Hollanda'nın İsrail'e F-35 parçalarının ihracatını yedi gün içinde durdurmasına hükmetti.
Güney Kore yönetimi, ABD'den 20 kadar F-35 savaş uçağı ile gemiden atılan ve havadaki hedeflere karşı kullanılabilen Standart Füze-6 (SM-6) satın alacak. Söz konusu tedarikin 2023-2031 yıllarını kapsayan, 770 milyar wonluk (11 milyar 200 milyon TL) düşman uçakları ve füzelerinden kaynaklanan tehditlere daha iyi korunma sağlayacak iki safhalı projenin ilk safhasını oluşturduğu ifade edildi.