ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'den 40'a kadar F-35 alabileceklerini ancak ilk etapta Yunanistan'ın mali kaynaklarının ABD'den bir F-35 filosu alacak kadar hazır olduğunu kaydetti. Bir gazetecinin, Türkiye'nin kendi silahlarının bir kısmını kendi ürettiğini hatırlatması üzerine konuşan Miçotakis, "Türkiye çok önemli bir savunma sanayi ihracatına sahip. Öte yandan biz ise hala geçmişin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.