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Dünya

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

ABD'de bir F-35 savaş uçağı, eğitim tatbikatı sırasında düştü. Düşen uçak parçalanırken, pilotun ise koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu bildirildi.

00:48 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Düşen uçak parçalandı.
Düşen uçak parçalandı.

ABD'de bir F-35 savaş uçağı New Mexico, Albuquerque International'dan kalkış sırasında bilinmeyen bir sebeple düştü.

Eğitim tatbikatı sırasında düşen uçağın parçalandığı bildirilirken, pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu öğrenildi.





#F-35
#Savaş Uçağı
#ABD
#New Mexico
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