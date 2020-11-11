Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDde bir eyalette oylar yeniden sayılacak
ABD SEÇİMLERİ

ABD'de bir eyalette oylar yeniden sayılacak

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde sonuçların henüz netleşmediği 16 delegeli Georgia'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi. El ile sayılan oyların sonucunda kaybeden taraf yeniden makine ile oy sayımı talep edebilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'deki başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanmış olsa da toplam 42 delegeye sahip Arizona, Kuzey Karolina ve Georgia'da sonuçlar henüz netleşmedi.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, bugün düzenlediği basın toplantısında Biden'ın 14 bin oy ile önde göründüğü eyalette kullanılan oyların tek tek tekrar sayılacağını duyurdu.

Kaybeden taraf yeniden sayım isteyebilecek

Oy sayım işlemlerinin 20 Kasım'a kadar sürebileceğini belirten Raffensperger, el ile sayılan oyların sonucunda kaybeden tarafın yeniden makine ile oy sayımı talep edebileceğini belirtti.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

ABD'deki başkanlık seçiminde Alaska eyaletini Trump kazandı
DÜNYA
ABD'deki başkanlık seçiminde Alaska eyaletini Trump kazandı

Biden: Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi utanç verici
DÜNYA
Biden: Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi utanç verici
Abone Ol Google News
Tablo giderek kötüleşiyor

Tablo giderek kötüleşiyor

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
Vodafone Parkta maç başladı

Vodafone Park'ta
maç başladı

A Milli Takımımız hazırlık maçında Hırvatistan'la karşılaşıyor.
Türkiye ve Rusyadünyayı şekillendiriyor

Türkiye ve Rusya
dünyayı şekillendiriyor

Avrupa basınında Karabağ zaferi.
Biz kapalı kapılar <br>ardında iş yapmayız

Biz kapalı kapılar
ardında iş yapmayız

​AK Parti'den İYİ Partili Özdağ'ın iddialarına sert tepki.

Pentagon, Trump'ın gitmesini bekleyemedi

Pentagon, Trump'ın gitmesini bekleyemedi

Kritik görevlere YPG sempatizanları atandı.

Çay demleyerek kutladık

Çay demleyerek kutladık

​Dünya onları konuşuyor: İşe bisikletle gidip gelen iki milyarder Türk

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nahçıvan ve Azerbaycan arasında yol inşa edilecek.
Kiracı değil işgalci

Kiracı değil işgalci

​Badana bahanesiyle anahtarı alıp eve girdi bir türlü çıkmıyor...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.