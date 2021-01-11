Dünya ABDde flaş gelişme Trumpın görev süresi sona erdi yazısı gündem oldu
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ABD'de flaş gelişme: Trump'ın görev süresi sona erdi yazısı gündem oldu

ABD'de flaş gelişme: Trump'ın görev süresi sona erdi yazısı gündem oldu

ABD 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının şokunu yaşarken, Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde son dakika bir gelişme yaşandı. Sitede Başkan Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in görev sürelerinin 11 Ocak itibarıyla sona erdiği bilgisi yer aldı.

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Trump ve Pence
Trump ve Pence

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinin hacklenmiş olabileceği belirtilirken, sosyal medyada "istifa etmiş olabilecekleri" yolunda yorumlar da yer aldı. Twitter'da dolaşan iddialar arasında, sitedeki bu bilginin Trump karşıtı bir çalışan tarafından girildiği de öne sürülüyor.

Sitede Donald Trump'ın biyografisinin yer aldığı bölümde, sadece Başkan'ın görev süresinin dolduğu bilgisi kullanıldı. Sayfanın farklı zamanlarda en az iki kez değiştirildiği aktarıldı. Dünya medyası, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bilgi istedi. Yetkili kurumlardan henüz bir açıklama gelmiş değil.

Trump ile ilgili sitede yer alan bilgi.

Sayfa erişime kapatıldı

Haberin sosyal medya ve geleneksel medyada yayılmasının ardından sayfa erişime kapatıldı. Sayfada yer alan bilgide, "Üzgünüz, bu site şu anda teknik sorunlar yaşıyor. Lütfen birkaç dakika sonra yeniden deneyin" ifadesi yer aldı. Buzzfeed'in haberine göre; Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sitedeki Trump ve Pence biyografilerinin değiştirilmesine ilişkin soruşturma başlatılması talimatı verdi. Buzzfeed, olaya ilişkin bilgi sahibi diplomatlara dayandırdığı haberinde, "değişiklikleri hoşnutsuz bir personelin yaptığını" aktardı. Diplomatlardan biri, kapalı sistemin 'hack'lenmesinin imkansıza yakın olduğunu ifade etti.

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