ABD'de pasaport sonucu bekleme süresi 13 haftaya çıktı: Vatandaşın planlarını sekteye uğratıyor

Fransa’da 17 yaşındaki Nahel’in öldürülmesinden sonra çıkan olaylara karşı OHAL tartışılsa da fiili bir OHAL var. Paris’te sokaklarda polisin yanı sıra askerlerin varlığı dikkat çekiyor. Dün ziyaret ettiğimiz Nanterre’de ise ciddi gerilim vardı. Sokaklar çok tenha, konuştuklarımız da “burayı terk etmemiz” yönünde tavsiyede bulunuyor. Duvarlar “Nahel için adalet” sloganlarıyla dolu ve polis bile burada durmak istemiyor.