ABD'de seçim gerginliği artıyor

ABD’de kritik eyaletlerde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Biden’ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız. Önce Amerika" dedi.(Ayrıntılar geliyor)
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