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ABD'de seçim gerginliği artıyor

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanya yetkilileri Corey Lewandowski ve Pam Bondi, Pensilvanya- Philadelphia'da oy sayımının devam ettiği Kongre Merkezi'ne geldi.

Haber Merkezi DHA
Donald Trump
Donald Trump

ABD’de kritik eyaletlerde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Biden’ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız. Önce Amerika" dedi.

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