ABD’de sel felaketi: Şiddetli yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Kentucky ve Indiana eyaletlerinin bazı bölgeleri için ani sel uyarısı yayımladı. Kentucky Valisi Andy Beshear, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, eyalette etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde Madison ve Jackson bölgelerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.