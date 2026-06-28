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ABD’de sel felaketi: Şiddetli yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti

ABD’de sel felaketi: Şiddetli yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti

10:5928/06/2026, Pazar
DHA
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Yollar sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi
Yollar sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi

ABD’nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Eyalette 12 yolun sel nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini aktaran Beshear, bölge sakinlerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Kentucky ve Indiana eyaletlerinin bazı bölgeleri için ani sel uyarısı yayımladı. Kentucky Valisi Andy Beshear, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, eyalette etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde Madison ve Jackson bölgelerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Eyalette 12 yolun sel nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini aktaran Beshear, bölge sakinlerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.



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