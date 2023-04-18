|
Reklam
Reklam
Dünya

ABD'de siyahi genci 46 kurşunla öldüren polisler jüri tarafından suçsuz bulundu

ABD'nin Ohio eyaletinde, geçen yıl polisin açtığı ateşte vücuduna 46 kurşun isabet eden siyahi Jayland Walker davasını görüşen jüri, olaya karışan 8 polisi suçsuz buldu. Jüri kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Ohio Başsavcısı Dave Yost, Walker'ın polisin dur emrine uymadığını ve aracından çıkıp kaçtıktan sonra elini beline götürerek polis memurlarına silah çekecek algısı oluşturduğunu belirtti.

12:59 . 18/04/2023 Salı
AA
ABD'de siyahi genci 46 kurşunla öldüren polisler jüri tarafından suçsuz bulundu.

ABD'de siyahi genci 46 kurşunla öldüren polisler jüri tarafından suçsuz bulundu.

ABD'nin Ohio eyaletinde, geçen yıl polisin açtığı ateşte vücuduna 46 kurşun isabet eden siyahi Jayland Walker davasını görüşen jüri, olaya karışan 8 polisi suçsuz buldu.


Ohio eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Akron kentinde, geçen yıl 25 yaşındaki Walker'ın trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından öldürülmesi davasında, 8 polis memurunun jüri tarafından suçsuz bulunduğu bildirildi.


Jüri kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Ohio Başsavcısı Dave Yost, Walker'ın polisin dur emrine uymadığını ve aracından çıkıp kaçtıktan sonra elini beline götürerek polis memurlarına silah çekecek algısı oluşturduğunu belirtti.


Yost, polis memurlarının, Walker'in silahını arabada unuttuğunu bilmediklerini ve araçla yapılan kovalamacada ilk ateş açanın Walker olduğunu söyledi.


Walker'in ailesiyle birlikte jürinin kararını dinledikten sonra açıklamalarda bulunan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Emilia Sykes,
"Hala, polisler tarafından genç bir adamın vücudunda 46 kurşun deliği açılmasının nasıl açıklanabileceğini anlayamıyorum."
dedi.

Skyes,
"adaletsizliğe karşı"
Akron kenti sakinlerini
"şiddete başvurmadan"
seslerini yükseltmeye çağırdı.

Akron Belediye Başkanı Daniel Horrigan da kararla ilgili birçok kişinin öfkesinin farkında olduklarını ancak protestolarının barışçıl şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

Horrigan,
"Birbirinize yaklaşın, birbirinize karşı durmayın."
ifadesini kullandı.

Walker'ın öldürülmesi

Akron Polis Departmanına göre, 27 Haziran 2022'de Jayland Walker, polis tarafından trafik ihlali nedeniyle durdurulmuş, kovalamaca esnasında polislerin silahından çıkan 90'dan fazla kurşundan 46'sı siyahi gence isabet ederek ölümüne sebep olmuştu.


Ailenin avukatı Bobby DiCello, hastaneye kaldırıldığında ellerinin arkadan kelepçelenmiş olduğunu kaydetmişti.


Siyahi gencin vurulması kentte büyük tepkilere neden olmuş, düzenlenen protestolar sonrasında olaya karışan polisler idari izne ayrılmak zorunda kalmıştı.


#ABD
#Jaylanda Walker
#Ohio eyaleti
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.