Dünya ABDnin Libyada İHAsı kayboldu
AFRİKA

ABD’nin Libya’da İHA’sı kayboldu

ABD Afrika Komutanlığına (AFRICOM) ait bir insansız hava aracının Libya’da radardan kaybolduğu bildirildi. İHA’lar ile Libya’da güvenlik durumu ve terör faaliyetlerinin gözetlendiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
AFRICOM hava aracının özelliklerini açıklamadı.
AFRICOM hava aracının özelliklerini açıklamadı.

AFRICOM’dan yapılan açıklamada “Afrika Komutanlığına ait silahsız ve uzaktan kumandalı bir hava aracı Libya’nın Trablus bölgesi üzerinde 21 Kasım’da kayboldu” denildi.
İHA’lar ile Libya’da güvenlik durumu ve terör faaliyetlerinin gözetlendiği belirtilen açıklamada, “(İHA) Operasyonlar Libya’daki terörle mücadele faaliyetlerinde önemlidir ve tamamen hükümetle koordinasyon halinde yapılıyor” ifadesine yer verildi.
Açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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