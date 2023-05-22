Acının ardından umut: Sırbistan'da saldırının yaşandığı okulda eğitime geri dönüldü

Dün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran okul saldırısı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Dokuz kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ses kaydı paylaşılırken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de açıklamalarda bulundu. Üzerinden okul planları ve bir 'Ölüm listesi' çıkan çocuk ile ilgili detaylar kan dondururken, anne ve babasının da tutuklandığı belirtildi.