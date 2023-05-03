Sırbistan'da 9 kişinin katledildiği saldırı sebebiyle ülke çapında yas ilan edildi

“Kimse ölen çocukları geri getiremez. O korku anına şahitlik eden çocukların ne hissettiğini, güvenlik görevlisi ve öğretmenlerin trajediyi önlemek için nasıl fedakarlık gösterdiğini hayal etmek bile çok zor" diye konuştu. Sağlık Bakanı Danica Grujicic ise, "Maalesef onları geri getirmenin bir yolu yok. Bu, bir doktor ve bir insan olarak kariyerim boyunca gördüğüm en kötü olay"