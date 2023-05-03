Sırbistan'da 9 kişinin katledildiği saldırı sebebiyle ülke çapında yas ilan edildi

Sırbistan'da yas ilan edildi.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Ülke genelindeki okullarda eğitime ara verildi. 14 yaşındaki saldırganın babası da gözaltına alındı.
Sırbistan, başkenti Belgrad’daki Vladislav Ribnikar İlköğretim Okulu’nda 7. sınıf öğrencisinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıyla sarsıldı.
Hükümet binasında gerçekleştirilen basın toplantısında, 1’i güvenlik görevlisi, 8’i öğrenci toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i öğretmen 6’sı öğrenci olmak üzere 7 kişinin yaralandığı duyuruldu. 14 yaşındaki saldırganın babasının silahını kullandığı, babasının da gözaltına alındığı aktarıldı.
Saldırı nedeniyle 5 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 günlük yas ilan edilirken, ülke genelindeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.