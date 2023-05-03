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Dünya

Sırbistan'da 9 kişinin katledildiği saldırı sebebiyle ülke çapında yas ilan edildi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Ülke genelindeki okullarda eğitime ara verildi. 14 yaşındaki saldırganın babası da gözaltına alındı.

17:18 . 3/05/2023 Çarşamba
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Sırbistan'da yas ilan edildi.

Sırbistan'da yas ilan edildi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Ülke genelindeki okullarda eğitime ara verildi. 14 yaşındaki saldırganın babası da gözaltına alındı.


Sırbistan, başkenti Belgrad’daki Vladislav Ribnikar İlköğretim Okulu’nda 7. sınıf öğrencisinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıyla sarsıldı.


Hükümet binasında gerçekleştirilen basın toplantısında, 1’i güvenlik görevlisi, 8’i öğrenci toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i öğretmen 6’sı öğrenci olmak üzere 7 kişinin yaralandığı duyuruldu. 14 yaşındaki saldırganın babasının silahını kullandığı, babasının da gözaltına alındığı aktarıldı.


Saldırı nedeniyle 5 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 günlük yas ilan edilirken, ülke genelindeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.


Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruzic, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek,
“Kimse ölen çocukları geri getiremez. O korku anına şahitlik eden çocukların ne hissettiğini, güvenlik görevlisi ve öğretmenlerin trajediyi önlemek için nasıl fedakarlık gösterdiğini hayal etmek bile çok zor" diye konuştu. Sağlık Bakanı Danica Grujicic ise, "Maalesef onları geri getirmenin bir yolu yok. Bu, bir doktor ve bir insan olarak kariyerim boyunca gördüğüm en kötü olay"
ifadelerini kullandı.

#Sırbistan
#Belgrad
#Yas
1 saat önce
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