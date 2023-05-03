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Dışişleri'nden Sırbistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'da okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

15:47 . 3/05/2023 Çarşamba
DHA
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Sırbistan
’ın başkenti Belgrad’da 14 yaşındaki bir öğrencinin kendi okuluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. 7. sınıf öğrencisi çocuğun saldırıyı babasının silahı ile düzenlediği öğrenildi, polis konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'da okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

"Yaralılara acil şifalar diliyoruz"

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Sırbistan Cumhuriyeti'nin Belgrad şehrinde bugün bir ilköğretim okuluna düzenlenen silahlı saldırıda 8 öğrenci ile 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 6 öğrenci ile 1 öğretmenin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yakınlarını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz"
denildi.





#Dışişleri Bakanlığı
#Sırbistan
#başsağlığı
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