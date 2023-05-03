Dışişleri'nden Sırbistan'a başsağlığı mesajı

"Sırbistan Cumhuriyeti'nin Belgrad şehrinde bugün bir ilköğretim okuluna düzenlenen silahlı saldırıda 8 öğrenci ile 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 6 öğrenci ile 1 öğretmenin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yakınlarını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz"