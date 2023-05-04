Ses kaydı ortaya çıktı: Sırbistan'daki okul saldırısıyla ilgili kan donduran detaylar

Dün Sırbistan'da gerçekleşen okul katliamının detayları ortaya çıktı.

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda, 7. sınıf öğrencisi K.K, sabah saatlerinde güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Olay sonucu sekizi çocuk, biri güvenlik görevlisi dokuz kişi hayatını kaybederken, altısı çocuk biri öğretmen yedi kişi yaralandı.

Polis açıklamasında, çocuğun saldırıyı babasına ait silahla gerçekleştirdiği ifade edilirken, okula iki silah, dört molotofkokteyli ile geldiği belirtildi.

Ses kaydı ortaya çıktı

Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken saldırıya ilişkin ses kaydı ortaya çıktı.

Ses kaydında duyulan silah ve çığlık sesleri okulda yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.









Vucic detayları açıkladı

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran saldırı sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, açıklamalarda bulundu. Üzerinden okul planları ve bir 'Ölüm listesi' çıkan çocuk ile ilgili detaylar ortaya çıkarken anne ve babasının da tutuklandığı belirtildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, açıklamalarda bulundu. Üzerinden okul planları ve bir 'Ölüm listesi' çıkan çocuk ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkarken anne ve babasının da tutuklandığı belirtildi.

"Yeni geçtiği sınıfta kabul görmediği için yaptı"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinde 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının faili 14 yaşındaki çocuğun, yeni geçtiği sınıfta kabul görmediği için bu tarz korkunç bir olayı yaptığını söyledi.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından açıklamada bulunan Vucic, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı, yaralı öğretmen ve 6 öğrenciye de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baba tutuklandı

Vucic, Sırbistan tarihinde bu tür bir acının yaşanmadığına dikkati çekerek, "Çocuk şu an ayrı bir yerde bulunuyor. Nöropsikiyatri kliniğine yerleştirilecek. Görünüşe göre silahları gerektiği gibi muhafaza edemeyen baba tutuklandı. Kendisinin silahlara ilişkin gerekli izinleri vardı. Çocuğun annesi de gözaltına alındı." dedi.

Ailenin geçmişinin "temiz" olduğunu aktaran Vucic, "Çocuk sınıf değiştirme talebinde bulunmuş. Ailesi ise kavga eden bir çift değilmiş ancak çocuktan sürekli iyi notlar bekliyormuş. İşin içine 'aşk' girince notlarının düştüğünü ifade etmişler. Yeni geçtiği sınıfta da kabul görmeyen çocuğun bu korkunç saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi." diye konuştu.

Üç kez atış poligonuna gitmiş

Vucic, çocuğun babasıyla 3 kez atış poligonuna gittiğini ve burada silah kullanmayı öğrendiğine dair bilgilere ulaşıldığını belirterek, "Çocuğun orada ne işi var? Üzerinde bulunan ve hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerinin bulunduğu kağıt gösteriyor ki kendisi bir tür oyun oynamak istemiş ve farkındaysanız yaptığı şeyden de pişmanlık duymuyor. Kendisini sosyal medyada bir kahraman olarak görüyor. Birilerinin kahramanı olduğu için halinden memnun." şeklinde konuştu.

Silahların muhafaza edilmesine yönelik daha sıkı kuralların uygulanmasına ilişkin çalışmaların yürütüleceğini söyleyen Vucic, cezai sorumluluk yaşının ise 14'ten 12'ye indirilmesini talep edeceğini aktardı.

Vucic, olay yerinde 57 kovan ve 6 merminin bulunduğunu, sorumluların mutlaka cezalandırılacağını vurguladı.

"Bakan istifaya hazır"

Eğitim Bakanı Branko Ruzic'in de istifasını vermeye hazır olduğunu, ancak bunun kararını Başbakan Ana Brnabic'in vereceğini söyleyen Vucic, bu sabah yaşanan korkunç olayı asla unutmayacaklarını kaydetti.

Okul önünde anma törenleri yapılıyor

Saldırının gerçekleştiği Vladislav Ribnikar İlkokulu ise gelecek haftaya kadar tatil edildi.

Daldırıda hayatını kaybedenlerin anısına, olayın yaşandığı Vladislav Ribnikar İlkokulu önünde mum yakıldı, çiçek bırakıldı.

Dışişleri'nden taziye

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ilköğretim okuluna düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belgrad'da ilköğretim okuluna düzenlenen saldırıda 8 öğrenci ile bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğinin, 6 öğrenci ile bir öğretmenin yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, yakınlarını kaybeden ailelere, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.



