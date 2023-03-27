|
Reklam
Reklam
Dünya

Afganistan Dışişleri Bakanlığı yakınlarında intihar saldırısı: 6 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Dışişleri Bakanlığının yakınında düzenlenen intihar saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

14:24 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
Patlama, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana geldi.

Patlama, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana geldi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zedran, basına yaptığı açıklamada, saldırganın Bakanlığın bulunduğu sokağın girişindeki kontrol noktasına yaklaştığı sırada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ve bu esnada üzerindeki bombanın infilak ettiğini söyledi.

Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zedran, 3'ü Taliban mensubu birkaç kişinin de yaralandığını belirtti.

Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden Acil Durum Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı yakınında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenlerinin hastaneye getirildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda aralarında biri çocuk 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Taliban yetkililerinden henüz açıklama yapılmazken saldırıyı üstlenen olmadı.

  • Öte yandan 11 Ocak'ta da Dışişleri Bakanlığının girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

#Afganistan
#Dışişleri Bakanlığı
#intihar saldırısı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.