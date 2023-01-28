Tahıl koridoru umut oldu: Beşinci gemi Afganistan için yolda

Bu kapsamda tahıl krizinin yıkıcı sonuçlarından en çok etkilenen Yemen, Afganistan, Etiyopya, Somali ve Cibuti başta olmak üzere Afrika ve Asya'daki birçok ihtiyaç sahibi ülkeye gıda ulaştırılmış oldu. MKM faaliyetleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde BM ve ilgili tarafların katılımı ile koordineli olarak sürdürülüyor ve küresel gıda krizinin çözümüne katkı sağlamaya devam ediyor. 19 Şubat’ta bitecek olan tahıl koridoru anlaşmasının limanlarda bekleyen tahıl ve gübreler ve Rus tahılının da henüz dünyaya sunulmaması nedeniyle yeniden uzatılması bekleniyor.