Tahıl koridoru umut oldu: Beşinci gemi Afganistan için yolda

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M/V ANHTEİA isimli Malta bandralı gemi.
Türkiye’nin girişimleriyle kurulan tahıl koridoru insani trajedinin yaşandığı Afganistan’a da umut oldu. Temmuz ayında Ukrayna tahılı için Karadeniz’de kurulan tahıl koridorundan bugüne kadar 674 gemi geçti. Bunlar arasında Afganistan’a tahıl taşıyan beşinci gemi dün yola çıktı.
Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’ndan 15 Ocak’ta hareket eden M/V ANHTEİA isimli Malta bandralı gemi Dünya Gıda Programı’nın insani yardımları kapsamında İstanbul Zeytinburnu açıklarında Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) yetkilileri tarafından denetlendi. Gemi yaklaşık 16 bin ton buğday taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tahılda öncelik fakir ülkeler olacak" ifadeleriyle çağrıda bulunması üzerine az gelişmiş ülkelere giden tahıl miktarının artırılması sağlandı.
Bu kapsamda tahıl krizinin yıkıcı sonuçlarından en çok etkilenen Yemen, Afganistan, Etiyopya, Somali ve Cibuti başta olmak üzere Afrika ve Asya'daki birçok ihtiyaç sahibi ülkeye gıda ulaştırılmış oldu. MKM faaliyetleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde BM ve ilgili tarafların katılımı ile koordineli olarak sürdürülüyor ve küresel gıda krizinin çözümüne katkı sağlamaya devam ediyor. 19 Şubat’ta bitecek olan tahıl koridoru anlaşmasının limanlarda bekleyen tahıl ve gübreler ve Rus tahılının da henüz dünyaya sunulmaması nedeniyle yeniden uzatılması bekleniyor.