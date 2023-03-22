|
Reklam
Reklam
Dünya

Afganistan'da deprem nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti.

09:29 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
Afganistan/Hindikuş

Afganistan/Hindikuş

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti.


Taliban hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman Amarhil, basına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ülkenin Tahar ve Lagman vilayetlerinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.


Afganistan genelinde 44 kişinin yaralandığını ifade eden Amarhil, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirilmişti.




#Afganistan
#Deprem
#Hindikuş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.