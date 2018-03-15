Afrin'de sivillere EYP'yle tuzak kuran terörist yakalandı

Afrin'in Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarına patlayıcı tuzaklayan ve biri bebek ikisi çocuk 4 sivilin ölümüne neden olan YPG/PKK'lı teröristlerden biri yaralı yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

YPG/PKK'lı teröristlerin Kurayriyah köyündeki sivillerin çıkışına engel olmak amacıyla yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP), 36 sivilin içinde bulunduğu kamyonetin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu biri bebek, ikisi çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden E.A. (29), güvenlik güçlerinin takibiyle yakalandı.

OYNAT 00:44 PKK yandaşlarının 'Afrin'de siviller ölüyor' tiyatrosu güldürdü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK'nın, tek bir sivile bile zarar gelmediğini ısrarla belirtmesine rağmen, PKK yandaşlarının provokasyonları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak bir hastanede doluşan PKK yandaşlarının "Afrin'de siviller ölüyor" adlı tiyatrosu sosyal medyada alay konusu oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerde, beyaz poşetlerdeki patlayıcıları taşıyan terörist olduğu tespit edilen E.A. (29), Türkiye'ye getirildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Terörist E.A'nın ifadesinde, yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye'nin Afrin bölgesine giderek silahlı terör örgütü YPG'ye katıldığını söyledi.

Bu süreçte örgüt içerisinde çeşitli silahlı eğitimler aldığını belirten E.A, Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarını bombalarla tuzaklama olayında yer alan teröristlerden biri olduğunu da itiraf etti.

"3-5 kilogramlık patlayıcıyı yola yerleştirdik"

Terörist, yapılan hain planın detaylarını şöyle anlattı:

"Afrin merkezden geldiğini söyleyen motosikletli sivil kıyafetli iki YPG mensubu, Firaz isimli şahıstan kendilerine bomba düzeneği yapacak bir kişi vermesini istedi ve takım komutanı beni görevlendirdi. Yanımızdaki diğer kişi motosikleti alarak zeytin bahçesine gitti. Hebat isimli örgüt mensubu ile ben zeytin ağaçlarının arasında yürüyerek Firine köyü ile Damadiye köyüne giden yola geldik. Hebat'ın yanında getirdiği iki adet düzenek ile yaklaşık 3-5 kilogramlık patlayıcıyı yola yerleştirdik. Sabotaj düzeneğini Hebat kurarken ben zeytin ağaçları içerisinde bulanan beyaz patlayıcı torbalarını düzeneklerinin yanına taşıdım."

FOTOĞRAF24 TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde daha önce terör örgütü YPGPKK işgalindeki kasaba köyler tek tek teröristlerden temizleniyor. Harekatın başından bu yana YPGPKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere 157 bölge terörden arındırılırken, bölgede görevli AA ekibi Bülbül kasabası, Şeyh Huruz, Mikdad, Kastel köylerini görüntüledi. Afrin kuzeyinde harekat kapsamında teröristlerden temizlenen ilk belde olan Bülbül'e giren AA ekibi, belde girişinde halen asılı olan teröristlerin fotoğrafları, beldeye bakan Darmık dağı yamaçlarında betondan inşa edilen ve F-16'lar tarafından vurulan teröristbaşı Öcalan posteri ile YPGPKK'lı teröristlerin karargah binası, eğitim kampı, sözde nüfus ve tapu müdürlükleri ile belediye binasına girdi. Yerel kaynaklar teröristlerin 4 yıl boyunca beldede vergi topladığını, kimlik dağıttığını, el koydukları tarım arazilerini bölgeye getirdikleri yandaşlarına sözde tapular ile sattıklarını söyledi. Terör yuvası haline gelen Bülbül'de çatışmalara tanıklık edenler, teröristlerin çatışmalar sırasında yerleşim yerlerini ateşe verdiğini, el yapımı patlayıcılarla binaları patlatarak büyük hasar verdiklerini ifade etti. Bülbül kasabasındaki evinde eşiyle birlikte yaşayan 4 çocuk babası 70 yaşındaki Hüseyin Rajov, harekattan önce teröristlerin belde sakinlerini zorla Afrin'e göçe zorladığını, kendisinin çok yaşlı olduğunu söyleyerek kaldığını, bir oğlunu zorla askere aldıklarını ve götürdüklerini belirtti. Beldede çatışmalar öncesinde dumanlar yükseldiğini ve patlama sesleri geldiğini söyleyen Rajov, Türk askeri gelmeden YPGPKK'lılar her yeri ateşe verdi, Allah yardım etti, Türk Ordusu geldi, artık güvendeyiz, tüm ihtiyaçlarımızı askerler karşılıyor. Allah onlardan razı olsun dedi. TSK ve ÖSO tarafından teröristlerden temizlenen Şeyh Huruz, Mikdad, Kastel köylerinde bomba imha timleri teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarını sürdürürken, sadece Mikdad köyünde 200'ün üzerinde el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi. Köylerde yaşam normale dönmeye başlarken, köylerden teröristlerin yol açtığı tahribat dikkati çekti. Evlerine dönen halka gıda yardımında bulunan askerler, patlayıcılara karşı uyarıda bulunuyor. . . . . . . . . . . . . . . Afrin'deki tahribat gün yüzüne çıktı TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sürerken, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerinde terörün yol açtığı tahribat görüntülendi.



"Basma düzenekli tuzaklama yaptık"

Hebat isimli teröristin patlayıcı kablolarını yol üzerindeki iki ayrı noktaya çektiğini anlatan E.A, "Yol üzerinde iki ayrı noktada basma düzenekli tuzaklama yaptık. Daha sonra ikimiz zeytinliklerin arasında yaklaşık 100-150 metre kadar uzaklaşmıştık ki arkamdan bir patlama oldu. Patlama sırasında sol bacağım kırıldı." ifadesini kullandı.

Ertesi güne kadar bölgede kaldığını ve askerler tarafından yakalandığını aktaran E.A, örgütün yapılanmasına ilişkin bilgiler ve içerisinde yer alan şahısların isimlerini de paylaştı.

Bu arada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de sürdürülen operasyonda yakalanan iki YPG'li teröristin de Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

Tuzaklama anını TSK İHA'sı görüntülemişti

TSK'ye ait insansız hava aracı tarafından 5 Mart pazartesi günü kaydedilen görüntülere, terör örgütü YPG/PKK mensubu iki kişinin Afrin'de Kurayriyah köyü çıkışında Ramadiyeh köyüne giden yola EYP yerleştirdikleri yansımıştı.

Sırtlarında kalaşnikov marka silahlar taşıyan iki terörist, çok sayıda EYP'yi yolun kenarına tuzakladıktan sonra, biraz daha ilerleyerek bir miktar daha patlayacı yerleştirme anı görüntülerde yer almıştı.

İHA'nın kadrajına, tuzaklanan yolda ilerleyen ve teröristlerin döşediği patlayıcıya çarpmasının ardından hasar görerek duran kamyonet girmiş, kamyonetteki sivillerin patlamanın paniğiyle aracın kasasından aşağı atlayarak çevreye kaçışmaya başlaması da kaydedilmişti. Bazı sivillerin araziye kaçtığı sırada EYP'ye basılması üzerine patlama olduğu da görüntülere yansımıştı.