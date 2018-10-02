Dünya Ahvaza misilleme
ORTADOĞU

Ahvaz'a misilleme

İran, Ahvaz’daki terör saldırısına Suriye topraklarında misilleme yaptı. İran Devrim Muhafızları tarafından gece yarısı Suriye’de Fırat’ın doğusuna düzenlenen saldırıda 6 balistik füze atıldı ve 7 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran, Ahvaz’daki terör saldırısına Suriye’de ABD/PKK işgali altındaki Fırat’ın doğusunu vurarak misilleme yaptı.
İran, Ahvaz’daki terör saldırısına Suriye’de ABD/PKK işgali altındaki Fırat’ın doğusunu vurarak misilleme yaptı.

İran Devrim Muhafızları’na ait sepahnews internet haber sitesinden yapılan yazılı açıklamada, saldırının Suriye’nin Deyrizor kentine bağlı Ebu Kemal ilçesinde DEAŞ hedeflerine yapıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de, saldırının Fırat’ın doğusunda konuşlanan teröristlere yönelik yapıldığını belirterek, “Bu adım koordineli bir şekilde atıldı ve teröristlerin İran halkına karşı yeni saldırılara cüret etmemesi için operasyon devam edecek” şeklinde konuştu.

İran'ın Ahvaz kentindeki terör saldırısında 29 kişi hayatını kaybetmişti

‘ÖZEL MESAJ TAŞIYOR’

Kasımi, “Yapılan her operasyon kesinlikle özel mesaj taşımaktadır. İran, her türlü terörizme karşı mücadelede kararlıdır. Bu azim ve kararlılığa sabah saatlerindeki adımla şahit olduk” değerlendirmesinde bulundu. İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz’da 22 Eylül’de İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

  • Pentagon rahatsız
  • ABD Savunma Bakanlığı, operasyonundan dolayı İran’a tepki gösterdi. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, “Oradaki karmaşık hava sahası dikkate alındığında, bu tür saldırılar Suriye'de aktif olarak DEAŞ ile mücadele eden güçleri tehlikeye düşürüyor. Koalisyon, DEAŞ'ın Orta Fırat Vadisi'ndeki kalıntılarını yenecek kabiliyete sahiptir. İran'ın bu alandaki her davranışı sorumsuzca, güvensiz ve gerginliği tırmandırıcıdır" dedi.

Zarif: Irak’ı kontrol etmiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Tahran yönetimini tehdit eden açıklamalarına tepki gösterdi. CNN kanalına açıklama yapan Zarif, “Irak’ta etkimiz var ancak Irak halkını kontrol ettiğimiz anlamını taşımıyor. Bu tıpkı ABD’nin iyi ilişkilere sahip olduğu ülklerin halklarını kontrol etmiyor oluşu gibi” ifadelerini kullandı.

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