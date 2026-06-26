Almanlar şokta: Gönüllü askerliğe katılım binde 1,7'de kaldı

Yaklaşık 298 bin 200 gence mektup gönderilmesine rağmen orduya katılmayı kabul edenlerin sayısı yalnızca yaklaşık 530 olarak kayıtlara girdi.

Savunma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, bu yıl 18 yaşına giren tüm genç kadın ve erkeklere en az 6 ay sürecek gönüllü askerlik hizmetine ilgi duyup duymadıklarını soran mektuplar gönderildi.

Erkekler, anketi doldurmakla yükümlü tutulurken, kadınlar için katılım isteğe bağlı bırakıldı.

Katılım oldukça düşük kaldı

Yaklaşık 5 aylık sürecin sonunda, mektup gönderilen 298 bin 200 kişiden sadece yüzde 0,18'i Bundeswehr'e katılmak üzere kesin kabul aldı.

Erkeklerin yaklaşık yüzde 25'i ilk aşamada askerlikle ilgilendiğini belirtirken, telefon görüşmeleri ve değerlendirmeler sonrasında bu sayı azaldı.

Sağlık muayenesine alınan yaklaşık 1500 adayın yüzde 80'i uygun bulunmasına rağmen sonuçta sadece yaklaşık 530 kişi için kesin işe alım kararı verildi.

Almanya'nın asker sayısını 2030'lu yılların ortasına kadar 260 bine çıkarması gerekiyor

Savunma Bakanlığı, düşük sayıyı mektup gönderilen gençlerin büyük bölümünün halen okulda veya mesleki eğitimde olmasına bağladı.

Buna rağmen ortaya çıkan tablo, ordunun gönüllülük esasına dayanan personel modelinin, "hedeflenen büyümeyi sağlamaktan uzak olduğu" yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

Almanya'nın NATO hedeflerini karşılayabilmesi için mevcut yaklaşık 186 bin kişilik aktif asker sayısını 2030'lu yılların ortasına kadar 260 bine çıkarması gerekiyor.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, gönüllü başvuruların yetersiz kalması halinde zorunlu askerlik uygulamasına geri dönülebileceği sinyalini vermişti.







