Almanya'da bıçaklı saldırı: Aralarında çocuğun da bulunduğu yaralılar var

Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 3 kişi yaralandı.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Halle kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, apartmanda saldırı öncesi büyük bir tartışma yaşandığını belirtti. Polis, saldırganı saklandığı apartmanda gözaltına aldı.