Almanya'da bıçaklı saldırı: Aralarında çocuğun da bulunduğu yaralılar var

Almanya'nın Halle kentinde bir apartmanda bıçaklı saldırı düzenlendi. Olay öncesi apartmanda büyük bir tartışma yaşandığı belirtilirken saldırı sonucu aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu üç kişinin yaralandığı bildirildi.
Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 3 kişi yaralandı.
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Halle kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, apartmanda saldırı öncesi büyük bir tartışma yaşandığını belirtti. Polis, saldırganı saklandığı apartmanda gözaltına aldı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.