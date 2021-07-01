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Almanya'dan Türkiye kararı: Tüm uyarılar kaldırıldı

Almanya koronavirüs salgınında normalleşme adımlarını hızlandırdı, Türkiye dahil 80 ülkeye seyahat uyarılarını kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok" dedi.

Haber Merkezi İHA
Almanyadan Türkiye kararı: Tüm uyarılar kaldırıldı
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Almanya tatil sezonunun açılmasıyla başlattığı normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mart 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen korona risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı.


  • Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, "Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok" dedi.

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Almanya’da bu ülkelerden seyahat uyarılarının kaldırılmasının ardından seyahat uyarısı bulunan sadece 40 ülke kaldığı, Avrupa’da yüksek insidansın görüldüğü ülke olmadığı, ancak İngiltere ve Portekiz’in şu anda virüs varyant alanları olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

  • Almanya Federal İstatistik Dairesinin verilerine göre, 83 milyon nüfuslu Almanya’da her yıl 71 milyon insan tatil yapıyor ve Almanların 50 milyonu tatilini ülke dışında geçiriyor.

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