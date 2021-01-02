​Altı yıl işkence

Ermenistan’ın 6 yıldan fazla esir tuttuğu Azerbaycanlılar Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev, esaret yıllarında yaşadıklarını ve gördükleri işkenceleri anlattı. Arkadaşları Hasan Hasanov’la 2014’te, doğup büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek için gittikleri Kelbecer’de Ermenilerce rehin alınan Esgerov ve Guliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya’nın ara buluculuğunda 10 Kasım’da imzalanan bildiri gereği 14 Aralık’ta serbest bırakıldı.

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İŞKENCELERİ UNUTAMIYORLAR

Hem ailelerine kavuşmanın hem de işgal altındaki toprakların kurtarılmasının sevincini yaşayan Esgerov ve Guliyev, artık özgür olsalar da hapishanelerde yaşadıkları işkenceleri unutamıyor. Orada çeşitli işkenceler gördüğünü anlatan Esgerov, “Parmaklarımı kırdılar, kafama vurdular. Gün içerisinde sadece yarım saat hava almamıza izin veriliyordu. Tek kişilik hücrede kaldım. Fakat hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Hem mahkemede hem de hapishanede hep dedim ki bir gün Azerbaycan askeri gelecek” dedi.

PKK’LILAR SAVAŞMAYA GİTTİ

Esperov, Ermenistan’ın savaşta teröristleri de kullandığını belirterek, “Şuşa hapishanesinde PKK militanlarını gördüm. Savaş başladığında onlar gittiler. Onların savaşmaya gittiklerini öğrendim” dedi. Şahbaz Guliyev de kendi topraklarına gittikleri için haksız yere hapis yattıklarını söyledi. Esaret döneminde türlü işkenceler gördüklerini belirten Guliyev, “O hayat değildi. O yaşamak değildi. Cehennemi gördük geldik. Artık doğum günümü Bakü’ye döndüğüm 14 Aralık’ta kutlayacağım” dedi.