Dünya Arap Birliği, Trumpın Yüzyılın Anlaşması planını reddetti
ORTADOĞU

Arap Birliği, Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddetti

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen Arap Birliği olağanüstü toplantısında birliğin aldığı karar uyarınca ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddettikleri açıklandı. Arap Birliği Trump'ın sözde barış planının tamamen reddettiğini ve dikkate alınmayacağını duyurdu.

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“KUDÜS'Ü SATAN BİRİ OLARAK TARİHTE YER ALMAYACAĞIM”

Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas toplantıda "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Kudüs'ü satan veya Kudüs'ten vazgeçen biri olarak tarihte yer almayacağım" açıklamasını yapmıştı. Abbas, "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim" demişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum"
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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum"

Filistin Devlet Başkanı ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına dair daha önce "Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan bu plana karşı Arapların ortak bir tutumu olmalı ve 2012'deki Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalınmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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