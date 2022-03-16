Dünya Arap medyasından Bayraktar Kızılelma yorumu Osmanlı fetihlerini simgeliyor
AVRUPA

Arap medyasından Bayraktar Kızılelma yorumu: Osmanlı fetihlerini simgeliyor

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Muharip İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) ‘Bayraktar Kızılelma’nın ilk prototipi üretim hattına girdi. Katar merkezli Al Jazeera’de, Selçuk Bayraktar'ın Kızılelma’yı duyurmasından sonra geniş kitlelere ulaşan terimin kökenine inilerek Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman’ın yanı sıra Evliya Çelebi döneminde de Osmanlı fetihlerinin ulaştığı en uzak coğrafi noktayı temsil ettiğine değinildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arap medyasından Bayraktar Kızılelma yorumu: Osmanlı fetihlerini simgeliyor
Bayraktar Kızılelma

Saffet Özdemir

Al Jazeera Bayraktar Kızılelma ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Yazıda, yeni uçağa "kızıl elma" denme nedenine değinilerek şu ifadelere yer verildi:

"Baykar, Türkiye'nin askeri savunma sanayisini geliştirme arayışını azaltmıyor." Selçuk Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma. Yolda geliyor, takipte kalın." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı basın açıklamasında, piyasaya arz edildiğinde dünyanın Amerikan F-35 uçaklarına değil Türk Kızıl Elma uçağına ilgi gösterileceğini söyledi.

Selçuk Bayraktar'ın savaş uçağının adını duyurmasından bu yana Arapçada "kızıl elma" anlamına gelen bu terim medyada yayıldı, peki bu terim neyi simgeliyor?

"Fethi simgeliyor"

"Bu terim, tarihsel olarak Türk boylarını ve devletlerini birleştiren uzak hedeflerin bir sembolü olarak bilinir ve fetih için seçilen topraklara ulaşma arayışını ifade eder.1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethini, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Viyana'nın ardından Roma'nın kontrolünü simgeliyordu. Ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi'ye gelince, yolculuğunun altıncı bölümünde “Kırmızı elma” hakkında çeşitli bilgilerden bahsetmiştir. Osmanlı dilinde Osmanlı fetihlerinin ulaştığı en uzak coğrafi noktayı ifade etmek için kullanılır."

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