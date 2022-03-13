Ekonomi Bayraktar Kızılelma üretim hattında
SAVUNMA SANAYİ

Bayraktar Kızılelma üretim hattında

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Muharip İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) ‘Bayraktar Kızılelma’nın ilk prototipi üretim geliştirme hattına girdi...

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
Bayraktar Kızılelma üretim hattında
Bayraktar Kızılelma harp sahasında dengeleri değiştirecek.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Muharip İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) ‘Bayraktar Kızılelma’nın ilk prototipi üretim geliştirme hattına girdi. İlk test uçuşu 2023’te yapılacak olan Bayraktar Kızılelma’nın, 2025’te envantere girmesi planlanıyor. Sosyal medya hesabından MİUS’a ilişkin paylaşımda bulunan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar , “Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma bizi geleceğe taşıyacak” dedi.

Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar

AGRESİF MANEVRALARLA HAVA MUHAREBESİ

  • Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızılelma bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında da aktif görev alacak. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran insansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.

5 SAAT HAVADA KALABİLECEK

İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği Bayraktar Kızılelma’nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı. Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma’nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor. 5 saat havada kalabilmesi planlanan Bayraktar Kızılelma, entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

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Rus işgali altındaki Ukrayna'ya giderek izlenimlerini aktaran gazeteci İsmail Saymaz, 'Türk olduğumuzu duyunca 'Bayraktar' diyorlar. Ben bunu ülkemizdeki iktidar yanlısı medyanın büyüttüğünü düşünüyordum.' diye konuştu.

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