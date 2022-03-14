Dış basında Bayraktar Kızılelma: Geleceğin savaş konseptine yön verecek araç

Saffet Özdemir

Dünya medyasında savunma sanayi üzerine yayım yapan kuruluşların analizlerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak Bulgarian Military isimli sitede "Türkiye Süpersonik 'Kızıl Elma' Üretimine Başladı" başlıklı bir yazı yayımlandı.

Yazıda, Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi Bayraktar Kızılelma’nın da önemli görevler üstleneceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Geleceğin savaş konseptine yön verecek"

"Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde gelecekte hava muharebelerinin insansız hava araçlarıyla yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, geleceğin savaş konseptine yön verecek."

"Denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak"

"Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunun kurallarını değiştiren Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'nın deneyimlerinden yola çıkılarak geliştirilen insansız savaş sistemi, geleceğin teknolojileri ile donatılacak ve denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak."

Hedef 2023

"Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'yi geliştirerek Türkiye'yi taarruz insansız hava araçları geliştirebilen sayılı ülkelerden biri haline getiren Baykar, 2023 yılında Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuş testini gerçekleştirmeyi hedefliyor."

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