Dünya Dış basında Bayraktar Kızılelma Geleceğin savaş konseptine yön verecek araç
AVRUPA

Dış basında Bayraktar Kızılelma: Geleceğin savaş konseptine yön verecek araç

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Muharip İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) ‘Bayraktar Kızılelma’nın ilk prototipi üretim hattına girdi. MİUS da Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi geniş yankı uyandırdı. Komşu medyasında Bayraktar Kızılelma için “Geleceğin savaş konseptine yön verecek” denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dış basında Bayraktar Kızılelma: Geleceğin savaş konseptine yön verecek araç
Bayraktar Kızılelma dış medyada konuşuluyor.

Saffet Özdemir

Dünya medyasında savunma sanayi üzerine yayım yapan kuruluşların analizlerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak Bulgarian Military isimli sitede "Türkiye Süpersonik 'Kızıl Elma' Üretimine Başladı" başlıklı bir yazı yayımlandı.

Yazıda, Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi Bayraktar Kızılelma’nın da önemli görevler üstleneceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Geleceğin savaş konseptine yön verecek"

"Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde gelecekte hava muharebelerinin insansız hava araçlarıyla yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, geleceğin savaş konseptine yön verecek."

"Denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak"

"Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunun kurallarını değiştiren Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'nın deneyimlerinden yola çıkılarak geliştirilen insansız savaş sistemi, geleceğin teknolojileri ile donatılacak ve denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak."

Hedef 2023

"Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'yi geliştirerek Türkiye'yi taarruz insansız hava araçları geliştirebilen sayılı ülkelerden biri haline getiren Baykar, 2023 yılında Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuş testini gerçekleştirmeyi hedefliyor."

Bayraktar Kızılelma üretim hattında
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Bayraktar Kızılelma üretim hattında

Selçuk Bayraktar'dan MİUS paylaşımı: Bayraktar Kızılelma geliyor
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Selçuk Bayraktar'dan MİUS paylaşımı: Bayraktar Kızılelma geliyor

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin gururu yerli ve milli İHA ve SİHA'larına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Hangarda yer alan Bayraktar TB modellerinin tarihi serüvenine değinen Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma prototipini de görüntüleyerek 'İlk uçuşuna gün sayıyor' dedi. Bayraktar Kızılelma'nın Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA olduğunu belirten Bayraktar, 'Bizleri en fazla motive eden ülkemizin tam bağımsız yarınları' ifadelerini kullandı.
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