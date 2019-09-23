Dünya Avrupa ülkesi krizin çözümü için Erdoğanı işaret etti
AVRUPA

Avrupa ülkesi krizin çözümü için Erdoğan'ı işaret etti

Avrupa ülkesi krizin çözümü için Erdoğan'ı işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci krizi ile ilgili somut bir planı olduğunu ifade eden Çekya Başbakanı Babis, "Hedef sığınmacıların evine dönmesi olması lazım. Sadece Türkiye'de bulunanlar değil, Avrupa'da olanlar da. Bunu başarmak için her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmamız lazım. Onun mültecilere nasıl yardım edilebileceği konusunda somut planı var" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, mültecilere ilişkin her şeyden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmak gerektiğini, Erdoğan'ın mültecilere nasıl yardım edilebileceği konusunda somut plana sahip olduğunu söyledi.

  • Babis, Alman Die Welt gazetesine verdiği mülakatta, Avrupa'da siyasetçilerin mültecilerin kota ile ülkelere dağıtılmasını savunduğunu belirterek, bunu kabul etmeyeceklerini açıkça dile getirdiğini ifade etti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis.

Düzensiz göç konusunda dayanışma içinde olduklarını ve maddi olarak yardım ettiklerini anlatan Babis, burada öncelikle insan kaçakçılarıyla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İnsanların evlerinde kalmaları için onlara ülkelerinde yardımda bulunmak gerektiğine dikkati çeken Babis, "Hedef sığınmacıların evine dönmesi olması lazım. Sadece Türkiye'de bulunanlar değil, Avrupa'da olanlar da. Bunu başarmak için her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmamız lazım. Onun mültecilere nasıl yardım edilebileceği konusunda somut planı var" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede etkisi olan ülkelerin düzensiz göç dalgasından etkilenmediğini belirten Babis, ancak Avrupa'nın etkilendiğini, bundan da endişe duyduğunu kaydetti.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlara da değinen Babis, yaptırımların istenilen sonucu vermediği görüşünü paylaştı.

Rusya ile olan ihtilafta her şeyden önce Ukrayna'ya yardım etmek, daha sonra Rusya ile ilişkileri normalleştirerek ihtilafı sonlandırmak gerektiğine işaret eden Babis, bu konuda Avrupa ülkelerinin inisiyatif alabileceğini kaydetti.

İklim Zirvesinde sıfır atık projesi

İklim Zirvesi'nde sıfır atık projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te 400 bin binada sıfır atık sistemine geçeceğiz
Yangının şüphelisine tutuklama

Yangının şüphelisine tutuklama

​Pendik'teki yangının zanlısı PKK üyeliği ve orman yakmak suçundan tutuklandı.
Beklenmedik ziyaret

Beklenmedik ziyaret

​Küresel ısınmayı reddeden Trump, İklim Zirvesi'ni ziyaret etti.
Geçmiş olsun telefonu

Geçmiş olsun telefonu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü.
Sergen Yalçın sesleri!

Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş puan kaybetti taraftar isyan etti.
IMF ile gizli görüşme

IMF ile gizli görüşme

​Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kamuoyu, IMF'den kimin medet umduğunu görmüştür.

Son dakika galibiyeti

Son dakika galibiyeti

Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
PKK sığınağına operasyon

PKK sığınağına operasyon

​Operasyonda, 8 adet kalem şeklinde fünye ele geçirildi.
Gümrük Kanunu değişiyor

Gümrük Kanunu değişiyor

​Kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Bahçeli taburcu oldu

Bahçeli taburcu oldu

Üst yolunum enfeksiyonuna bağlı hastaneye gitmişti.
F-16'lar Suriye hava sahasında

F-16'lar Suriye hava sahasında

​MSB, Türk jetlerinin 2 saat uçuş yaptığını açıkladı.
Bakan uyardı:<br>Ücret alınmayacak

Bakan uyardı:
Ücret alınmayacak

İflastan etkilenenlerin sayısı 80 bini bulabilir.
Babamın hiç suçu yok

Babamın hiç suçu yok

​Uygur Türkü kız kardeşlerin yakarışı yürekleri dağladı.
Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

​Ukraynalı voleybol takımı kılığında yakalandılar.
ABD durmuyor:<br>3 bin 700 tır silah

ABD durmuyor:
3 bin 700 tır silah

Yeni Şafak, ABD'nin son sevkıyat listesine ulaştı.
PKK'nın video<br>planı deşifre oldu

PKK'nın video
planı deşifre oldu

Teröristler evlat nöbeti tutan annelerin direncini kırmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.