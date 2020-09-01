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Dünya Avustralyada korkunç olay İki piton yılanı mutfak tavanını çökertti
OKYANUSYA

Avustralya'da iki piton yılanı mutfak tavanını çökertti

Avustralya'da korkunç olay: İki piton yılanı mutfak tavanını çökertti

Avustralya'da bir evin çatısında dövüştüğü sanılan iki piton yılanı mutfak tavanını çökertti. Erkek olduğu tahmin edilen yılanların toplam ağırlığının 45 kiloyu bulduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yerel Nine Network televizyonu, olayın Queensland eyaletinde kırsal Laceys Creek bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

Evin sahibi David Tait, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi.

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İki pitonun toplam ağırlığı 45 kilo

Yağmur yağmadığından buna neyin sebep olduğunu araştırmaya koyulan Tait, yatak odası ile oturma odasına giren biri 2,8, diğeri 2,5 metre uzunluğundaki iki piton yılanıyla karşılaştı. İki yılanının toplam ağırlığının 45 kiloyu bulduğu ifade edildi.

Tait, hayvanları yakalaması için eve işin uzmanı olan Steven Brown'u çağırdı. Brown, "Sanırım iki erkek, çatıda yakındaki bir dişi yüzünden dövüşüyordu." dedi.

Erkek yılanlar yakalandıktan sonra doğaya salındı.

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