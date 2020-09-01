Avustralya'da korkunç olay: İki piton yılanı mutfak tavanını çökertti

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın eşi: O benim için bir Ertuğrul'du

Christchurch saldırısının faili terörist Brenton Tarrant'ın yargılamasının üçüncü gün duruşmasında diğer şehit yakınları ve yaralılarla birlikte terörist ile yüzleşen Şehit Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın eşi Hamimah Tuyan, yaşadığı acıları ve duygularını anlattı. Konuşmasına Kuran-ı Kerim'deki, 'Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur' ayetini okuyarak başlayan Tuyan, eşini özlediğini belirterek, 'O benim için bir imam, bir koruyucu, eğlendirici, problem çözücü, huzur verici, en iyi arkadaş ve yakınlarımın söylememi istediği üzere bir Ertuğrul'du' ifadelerini kullandı.