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Bangkok'ta depremlerin ardından OHAL ilan edildi

Bangkok'ta depremlerin ardından OHAL ilan edildi

14:1728/03/2025, الجمعة
DHA
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Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, depremlerin ardından başkent Bangkok'ta 'olağanüstü hal' ilan etti.
Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, depremlerin ardından başkent Bangkok'ta 'olağanüstü hal' ilan etti.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, depremlerin ardından başkent Bangkok'ta 'olağanüstü hal' ilan etti.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Bangkok'ta yetkililer hasarlı binalara ilişkin yaklaşık 170 bildiri aldıklarını kaydederken, demir yolu hizmetlerinin yarına kadar durdurulduğu bildirildi. Depremler, Çin-Myanmar sınırında bulunan Çin'in güneydoğusundaki Yunnan eyaletinin bazı kentlerinde de güçlü şekilde hissedildi.



#Bangkok
#Deprem
#OHAL

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