Dünya Bidendan Türkiyeye skandal suçlama PKKya yönelik operasyonlar ABDnin güvenliğini tehdit ediyor
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Biden'dan Türkiye'ye skandal suçlama: PKK'ya yönelik operasyonlar ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarının, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

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Haber Merkezi Diğer
​Bidendan Türkiyeye skandal suçlama: PKKya yönelik operasyonlar ABDnin güvenliğini tehdit ediyor
​ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye hakkında alınan yeni bir kararı duyururken Türkiye'ye de ithamlarda bulundu. Sınırdaki terör örgütlerine sık sık askeri teçhizat desteklerinde bulunarak, alenen teröristleri besleyen ABD, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzattı.

Biden, alınan kararla ilgili Kongre’ye gönderdiği bildirim mektubunda, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarının DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini savundu.

Beyaz Saray’ın kararla ilgili açıklamasında, eski Başkan Donald Trump'ın 14 Ekim 2019'da 13894 sayılı kararnameyle, hem Suriye'deki hem de Suriye'yle ilişkili durumların, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için "Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası" uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.

Biden, bu durumun 14 Ekim 2021'den sonra da devam etmesine karar verdiğini belirtti.

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'TEHDİT OLUŞTURUYOR'

Konuyla ilgili mektubunda, "Suriye'deki ve Suriye'yle ilişkili durumlar, özellikle de Türk hükümetinin, Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kararın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Dolayısıyla, Suriye'deki ve Suriye'yle ilişkili durum hakkında 13894 sayılı kararnamede ilan edilen ulusal acil durumun devamının gerekli olduğuna kanaat getirdim" dedi.

Beyaz Saray açıklamasında da, acil durumun sürecinin bir yıl daha uzatıldığı ve kararın Resmi Gazete'de yayınlanacağı bilgisine yer verildi.

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