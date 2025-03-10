Bosna Hersek'teki 'Sırp' provokasyonlarına NATO'dan net mesaj: İzin vermeyeceğiz

Ayrılıkçı söylemleri nedeniyle Bosna Hersek Mahkemesi tarafından hapis ve siyasi yasak cezası alan Sırp Cumhuriyetinin Başkanı Milorad Dodik, ülke anayasasına aykırı kararlara imza atmıştı. Sırpların körüklediği gerilime ilişki konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Güvenlik boşluğu oluşmasına izin vermeyeceğiz." mesajını verdi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Saraybosna Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladığı bir panele katıldı.
"Dayton'a tüm taraflar saygı göstermeli"
"Güvenlik boşluğunun oluşmasına izin vermeyeceğiz"
Rutte, NATO'nun her adımda Bosna Hersek'in yanında olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda attığı adımların NATO'nun çabalarıyla tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirten Rutte, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyetinin Başkanı Milorad Dodik tarafından körüklenen gerilime de değindi. Rutte, şunları kaydetti:
Bosna Hersek'te RS Başkanı Dodik'in anayasaya aykırı uygulamaları
Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen RS Başkanı Dodik hakkında "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.
Mahkeme kararının hemen ardından RS Ulusal Meclisinde (NSRS) yapılan oylamada devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetleri yasaklanmıştı.
Ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını duyuran RS Başkanı Dodik, sözde yasaların yürürlüğe girmesinden sonra mahkemenin ve savcılığın çağrılarına cevap vermeyeceğini açıklamıştı.
Ulusal medyada kararları "darbe" olarak nitelenen Dodik'e ülke içinden ve ülke dışından çok sayıda devlet adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gazeteciden tepki açıklaması gelmişti.