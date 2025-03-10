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Bosna Hersek'teki 'Sırp' provokasyonlarına NATO'dan net mesaj: İzin vermeyeceğiz

Bosna Hersek'teki 'Sırp' provokasyonlarına NATO'dan net mesaj: İzin vermeyeceğiz

19:5410/03/2025, Pazartesi
AA
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NATO Genel Sekreteri Rutte (sağda), Sırp lider Dodik'in aldığı ceza sonrasında ilk kez konuştu.
NATO Genel Sekreteri Rutte (sağda), Sırp lider Dodik'in aldığı ceza sonrasında ilk kez konuştu.

Ayrılıkçı söylemleri nedeniyle Bosna Hersek Mahkemesi tarafından hapis ve siyasi yasak cezası alan Sırp Cumhuriyetinin Başkanı Milorad Dodik, ülke anayasasına aykırı kararlara imza atmıştı. Sırpların körüklediği gerilime ilişki konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Güvenlik boşluğu oluşmasına izin vermeyeceğiz." mesajını verdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Saraybosna Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladığı bir panele katıldı.

"Dayton'a tüm taraflar saygı göstermeli"

Dayton Barış Anlaşması'nın 30. yılı olduğuna değinen Rutte,
"Dayton mükemmel olmayabilir, ancak Bosna Hersek'teki barışın temel taşı olmaya devam ediyor ve buna tüm taraflarca saygı gösterilmelidir."
dedi.

"Güvenlik boşluğunun oluşmasına izin vermeyeceğiz"

Rutte, NATO'nun her adımda Bosna Hersek'in yanında olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Savunma ve güvenlik sektörünü güçlendirmek, silahlı kuvvetlerinizi NATO'nun yüksek askeri standartlarına uygun şekilde modernize etmek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Buna savunma kapasitesi geliştirme projelerimiz ve NATO tatbikatlarına katılımınız da dahildir. Çünkü güvenlik, ekonominizin büyümesi ve Bosna Hersek'in tüm vatandaşlarının refaha kavuşması için gerekli koşullar yaratır."

Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda attığı adımların NATO'nun çabalarıyla tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirten Rutte, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyetinin Başkanı Milorad Dodik tarafından körüklenen gerilime de değindi. Rutte, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki tehlikeli söylemlerde ve siyasi çekişmelerde artış gördük. Bosna-Hersek'in sonuna işaret eden ifadeler çok rahatsız edici. Ayrılık tehditleri ve kışkırtıcı eylemler bu ülkenin zorlukla kazanılmış güvenliğini aşındırıyor. İlerlemenizi rayından çıkarma ve sizi bölünmüş bir geçide geri götürme riski taşıyor. Bugün siyasi liderlerinize mesajım; geçmişi geride bırakmanın zamanının geldiğiydi. Liderlik göstermenin, herkesin yararına birlikte ilerlemek için cesaret göstermenin zamanı geldi. NATO, Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sıkı sıkıya bağlıdır. Bir güvenlik boşluğunun oluşmasına izin vermeyeceğiz."

Bosna Hersek'te RS Başkanı Dodik'in anayasaya aykırı uygulamaları

Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen RS Başkanı Dodik hakkında "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Mahkeme kararının hemen ardından RS Ulusal Meclisinde (NSRS) yapılan oylamada devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetleri yasaklanmıştı.

Ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını duyuran RS Başkanı Dodik, sözde yasaların yürürlüğe girmesinden sonra mahkemenin ve savcılığın çağrılarına cevap vermeyeceğini açıklamıştı.

Ulusal medyada kararları "darbe" olarak nitelenen Dodik'e ülke içinden ve ülke dışından çok sayıda devlet adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gazeteciden tepki açıklaması gelmişti.



#NATO
#Bosna Hersek
#Milorad Dodik

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