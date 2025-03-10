Bosna Hersek'teki 'Sırp' provokasyonlarına NATO'dan net mesaj: İzin vermeyeceğiz

"Ne yazık ki tehlikeli söylemlerde ve siyasi çekişmelerde artış gördük. Bosna-Hersek'in sonuna işaret eden ifadeler çok rahatsız edici. Ayrılık tehditleri ve kışkırtıcı eylemler bu ülkenin zorlukla kazanılmış güvenliğini aşındırıyor. İlerlemenizi rayından çıkarma ve sizi bölünmüş bir geçide geri götürme riski taşıyor. Bugün siyasi liderlerinize mesajım; geçmişi geride bırakmanın zamanının geldiğiydi. Liderlik göstermenin, herkesin yararına birlikte ilerlemek için cesaret göstermenin zamanı geldi. NATO, Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sıkı sıkıya bağlıdır. Bir güvenlik boşluğunun oluşmasına izin vermeyeceğiz."